Posture du « pain de viande » : pourquoi votre chat dort-il avec les pattes repliées sous son corps ?

Vous avez sûrement déjà vu votre chat installé le ventre posé au sol, les pattes bien cachées sous lui et la tête relevée, comme un petit pain tout rond. Cette posture, appelée « pain de viande » ou « cat loaf » en anglais, est l’une des plus courantes chez les félins. Mais pourquoi adoptent-ils cette drôle de position ? On vous dit tout dans cet article.

Les chats ont l’art et la manière de choisir des positions qui nous intriguent autant qu’elles nous attendrissent. Parmi leurs postures favorites, le fameux « pain de viande » est sans doute l’une des plus reconnaissables.

Qu'est-ce que la posture du « pain de viande » ?

La posture du « pain de viande », aussi appelée « pain de chat » (« cat loaf » en anglais), « brioche » ou encore « poulet », est une position très courante chez les félins. Le chat est installé sur le ventre, avec ses pattes avant et arrière repliées sous son corps, sa queue enroulée autour de lui ou rentrée sous son ventre, tandis que sa tête reste relevée. Cette silhouette rappelle celle d’un petit pain ou, vue de l’arrière, parfois celle d’un poulet rôti, notamment chez les chats roux ou dorés.

Il existe une petite variante à cette pose : la posture du « Sphinx » qui rappelle la célèbre statue du Sphinx de Gizeh en Égypte. Dans cette position, le chat est toujours couché sur le ventre, les pattes arrière sous lui et la tête relevée, mais cette fois les pattes avant sont placées devant lui.

Pourquoi les chats adoptent-ils souvent cette posture ?

La fameuse posture du « pain de viande » n’est pas seulement adorable : elle répondrait à plusieurs besoins chez le chat. Même si aucune étude n’a, à ce jour, prouvé que tous les félins l’adoptent pour les mêmes raisons, les observations du comportement félin et les connaissances des spécialistes permettent de dégager 3 grandes explications.

Une position qui permet de rester vigilant

Lorsqu’un chat adopte cette position, il est généralement en train de faire une courte sieste tout en restant sensible à ce qui l’entoure. Ses yeux peuvent être fermés, mais il n’est pas plongé dans un sommeil profond.

Le « pain de viande » est en effet une position de repos stratégique. Contrairement à une position de repos profond, comme lorsqu’il dort allongé sur le côté, votre minou reste ici plus vigilant et prêt à se déplacer rapidement. Ses muscles ne sont pas complètement relâchés et il peut se redresser rapidement en cas de besoin.

Cette capacité à passer du repos à l’action en quelques secondes rappelle certains comportements des félins sauvages, chez qui le repos doit souvent rester compatible avec la vigilance.

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© Photo d'illustration

Une posture pour conserver sa chaleur corporelle

Le « pain de viande » est aussi une position d’économie d’énergie et de thermorégulation. En repliant ses pattes sous son corps et en se ramassant sur lui-même, votre petit moustachu limite la surface exposée à l’air ambiant et réduit ainsi les pertes de chaleur. Les extrémités du corps, comme les pattes, étant des zones importantes d’échange thermique, les cacher sous le ventre permet de mieux conserver sa température corporelle. Cette posture est donc particulièrement fréquente lorsque la température est plus fraîche.

Une posture confortable et rassurante

Au-delà de la thermorégulation et de la vigilance au repos, cette position offre aussi un véritable confort physique. Le poids du corps est réparti de manière homogène, ce qui peut aider à soulager les articulations et procurer au chat une sensation de stabilité et de sécurité. C’est une posture simple et naturelle qui lui permet de se détendre tout en gardant une certaine maîtrise de son environnement.

L’info Woopets - La posture du « pain de viande » peut-elle cacher un problème ?

Dans la grande majorité des cas, un chat en position de « pain de viande » est simplement en train de se reposer. En revanche, si cette posture s'accompagne d'autres signes inhabituels, elle peut parfois traduire un inconfort ou une douleur. Voici les principaux signaux qui doivent vous inciter à consulter un vétérinaire :