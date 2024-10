Plusieurs semaines après sa disparition, un chat perdu sur la route donne un signe de vie

Le déménagement de Krystal Nielson vers l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada, a pris une tournure dramatique quand son chat Winston s’est échappé de la voiture. Le félin a profité d’une pause pour s’enfuir à vive allure, laissant sa propriétaire en grand désarroi. Par chance, des bienfaiteurs attentifs sont parvenus à le localiser quelques jours plus tard.

Krystal Nielson a quitté Alberta pour un long trajet de plusieurs dizaines d’heures afin de se rendre dans son nouveau logement. Elle a pris ses chats avec elle, dont Winston, mais ceux-ci n’étaient absolument pas ravis de se trouver en voiture : « Nous devions nous arrêter presque toutes les heures pour les calmer » confiait-elle dans un témoignage partagé par SNNewsWatch.com.

Une pause qui finit mal

Au cours d’une énième pause, à Upsala On, Winston s’est échappé à toute vitesse de la voiture pour aller s’enfoncer dans un bois. Ses propriétaires ont tout fait pour l’attirer et ne sont pas parvenus à le localiser. Pris par le temps, ils ne pouvaient rester sur place pour longtemps et ont dû poursuivre leur chemin à contrecœur.

Krystal Nielson est entrée en contact avec divers organismes de sauvetage pour les informer de la situation. Un avis de recherche avec la photo du félin a circulé sur les réseaux sociaux. Plusieurs jours sont passés sans nouvelles du félin, disparu depuis le 20 août dernier.

L’appel inespéré

Entre temps, Krystal et ses proches sont arrivés à destination. La vie a repris son cours jusqu’au début du mois d’octobre, quand la femme a reçu un appel absolument bouleversant. À l’autre bout d’une fille, un homme nommé Wyatt et propriétaire d’un magasin à Upsala On affirmait avoir vu Winston. Il a envoyé une vidéo à Krystal, qui a confirmé qu’il s’agissait bien de son félin.

Une chaîne de solidarité s’est alors mise en place pour récupérer l’animal, le garder en sécurité, puis l’aider à rejoindre ses maîtres. De nombreuses personnes ont participé à cette mission. Les familles d’accueil se relaient pour accueillir le chat d’un endroit à un autre. Winston se rapproche du but et devrait retrouver ses maîtres dans les prochains jours !