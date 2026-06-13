Plus de 30 chats retirés d'un foyer surchargé et insalubre sont confiés à des équipes vétérinaires pour les aider à se rétablir

Plus de 30 chats ont été retirés d’un logement devenu dangereux pour eux et bénéficient désormais de soins spécialisés au sein d’un centre de réhabilitation de l’association américaine ASPCA. Cette opération de sauvetage, menée dans l’Etat de l'Ohio avec le soutien d’une organisation locale, offre à ces félins une nouvelle chance de retrouver une vie digne et sécurisée.

A Wayne, dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), les équipes de l'ASPCA (Association américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux) sont intervenues dans une propriété où s'entassaient une trentaine de chats qui vivaient dans des conditions déplorables. C'est l'organisation elle-même qui a rapporté ce sauvetage sur son site .



ASPCA

L'ASPCA a indiqué avoir agi à la demande d'une association locale de protection animale, celle du comté de Wood (Wood County Humane Society) en l'occurrence, face à la complexité de la mission et au grand nombre de félins à secourir.

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Toujours d'après l'ASPCA, le propriétaire des lieux et des chats s'était retrouvé dépassé par la situation. A cause de cela, les animaux devaient évoluer au quotidien dans des « conditions extrêmement insalubres et dangereuses ».



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« Impatients d’offrir aux chats sauvés les soins dont ils ont grandement besoin »

Après avoir été évacués, les chats ont été transportés au centre de réhabilitation pour animaux victimes de maltraitance de l’ASPCA (ASPCA Cruelty Recovery Center) à Colombus, à environ 200 kilomètres de Wayne. Ils y sont examinés, soignés et font l'objet d'une prise en charge comportementale.



ASPCA

« L’ASPCA est reconnaissante envers la Wood County Humane Society pour notre collaboration continue et pour son engagement à donner la priorité au bien-être animal dans sa communauté. Nous sommes impatients d’offrir aux chats sauvés les soins dont ils ont grandement besoin », a déclaré Teresa Ladner, vice-présidente chargée des pratiques criminelles et des enquêtes à l’ASPCA.

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Lorsque le nombre de chats dépasse les capacités de soin du propriétaire, leurs conditions de vie se dégradent forcément. Voici les signes généralement constatés dans ce cas :

Une forte odeur d’ammoniaque liée à l’accumulation d’urine

Des litières insuffisantes ou rarement nettoyées

Des chats amaigris, malades ou présentant des problèmes respiratoires

Une prolifération de parasites (puces, vers, etc.)

Un manque d’accès à l’eau fraîche ou à une alimentation adaptée

Une intervention rapide est alors essentielle et même vitale. L’insalubrité chronique peut entraîner du stress, des infections et des troubles comportementaux parfois durables chez les chats.