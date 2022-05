Piégé par les inondations, ce chat reste bloqué en haut d'un poteau électrique alors que la ville est en cours d'évacuation

Un chat s’est réfugié tout en haut d’un poteau hydroélectrique pour échapper à la montée des eaux dans sa ville. L’organisation chargée de l’assistance et de l’évacuation de la population a mis tout en œuvre pour le sauver.

La Première Nation de Peguis, au Manitoba (Canada), a connu ce début de mois de mai 2022, une inondation importante. Des embâcles sur la rivière Fisher ont fait monter dangereusement le niveau de l'eau. Toute la population a été priée d’évacuer les lieux. En tout, plus de 1 400 personnes ont quitté la ville pour se réfugier à quelques kilomètres plus au sud, à Winnipeg.

La First Nation Community Response Corporation, en rapport avec le gouvernement fédéral, a déployé 75 hommes et femmes sur place. Leurs missions consistaient à venir en aide à la population en livrant de la nourriture aux habitants et en construisant des remparts en sacs de sable.

Lors d’une intervention, James Favel, le président de la First Nation Community Response Corporation, a repéré un chat roux qui s’était réfugié tant bien que mal en haut d’un poteau hydroélectrique. Il n’a pas réfléchi une seconde avant de lui venir également en aide.

Un sauvetage périlleux

L’équipe de la First Nation Community Response Corporation a utilisé un bateau pour secourir le pauvre matou en danger. Son sauveur a grimpé à l’aide d’un baudrier le long du poteau, puis a embarqué le chat dans un sac faisant office de caisse de transport. Celle-ci a ensuite été descendue délicatement jusqu’au bateau qui les attendait.



James Favel / Facebook

Le chat semblait désorienté, mais reconnaissant qu’on lui soit venu en aide. Il a ainsi retrouvé un environnement sec où il a pu se réchauffer.

James Favel a déclaré à CTV News que le chat et sa propriétaire se sont retrouvés. La jeune femme a pleuré de bonheur, pensant avoir perdu à jamais son compagnon dans les eaux de la rivière. Ce chat prouve encore une fois que l’instinct de survie n’a pas de limites.

