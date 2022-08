Perdue depuis 5 semaines, une chatte est retrouvée 10 kilomètres plus loin par un couple de campeurs tombés sous son charme

Grâce à sa puce électronique et aux touristes l’ayant secourue, une chatte a fini par retourner chez ses propriétaires après une fugue de 5 semaines. Le couple de campeurs l’ayant trouvée avait l’intention de l’adopter.

Venus des Pays-Bas, Esther et Frank Lusse étaient en vacances en Angleterre et passaient la fin de leur séjour sur un site de camping à Leigh Sinton, dans le Worcestershire.

C’est là qu’ils ont remarqué une chatte visiblement affamée et épuisée. Elle était très maigre et avait clairement besoin d’aide. Le couple l’a nourrie et réconfortée, puis emmenée chez le vétérinaire, selon le récit rapporté par Worcester News.



Ce dernier l’a passée au lecteur de puce d’identification et constaté qu’elle en portait bien une. Il a ainsi appris que ses propriétaires, habitant Worcester à environ 10 kilomètres de là, étaient à sa recherche depuis 5 semaines.

Esther et Frank Lusse étaient tombés sous le charme de la chatte et projetaient de revenir en Grande-Bretagne pour l’adopter si elle n’avait pas de maître. Ils y ont donc renoncé, sa famille ayant été retrouvée, mais sont ravis d’avoir contribué à leur réunion.



« Esther et Frank sont les véritables héros de cette histoire »

« A nos yeux, Esther et Frank sont les véritables héros de cette histoire », dit Deb White, la propriétaire du site de camping. Sans eux, l’animal, qui répond au nom de Squirt, n’aurait pas pu survivre plus longtemps, ni retrouver ses humains.

« Nous avons été touchés par la façon dont ils se sont occupés de la chatte et ont effectivement renoncé à la majeure partie de leur séjour avec nous pour le ramener à ses propriétaires », poursuit-elle.

La famille de Squirt ignore comment cette dernière a pu finir à Leigh Sinton, d’autant plus qu’elle n’avait pas l’habitude de s’éloigner de chez elle. L’une des hypothèses avancées est qu’elle s’était faufilée dans un véhicule.

Quoi qu’il en soit, la chatte est rentrée à la maison et se remet de sa mésaventure.