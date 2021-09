Pendant un an, une bénévole fait tout pour retrouver une chatte errante et insaisissable

Un an et 2 portées de chatons plus tard, une chatte errante a enfin pu être prise en charge par les bénévoles qui n’avaient jamais cessé de la chercher. Une nouvelle vie s’offre à elle grâce à ces personnes au grand cœur.

Durant l’été 2020, Kymmi avait repéré une chatte errante qui avait récemment mis bas près d’une usine à Las Vegas. Kymmi est une bénévole qui prend régulièrement part à des campagnes de « Capture-stérilisation-retour-maintien » sur les animaux des rues. Elle avait réussi à retrouver les 3 chatons, mais pas leur mère, rapportait Love Meow.

Nikki Martinez / Instagram

Les petits félins souffraient de diverses pathologies. Ils ont été soignés durant des semaines et étaient hors de danger. Leur génitrice, en revanche, restait introuvable. Pendant des mois, Kymmi revenait quasiment toutes les nuits sur les lieux dans l’espoir de l’apercevoir, mais elle s’était totalement volatilisée.

L’insaisissable chatte refait surface au bout d’un an

Le propriétaire de l’usine, qui lui prête main-forte dans son action en faveur des chats errants, a continué de surveiller le secteur. Il a fini par revoir la chatte fin juillet 2021, soit un an plus tard. Elle n’était toutefois pas seule ; elle venait de donner naissance à une nouvelle portée.

Il en a aussitôt informé Kymmi, qui a contacté Nikki Martinez, mère d’accueil du premier trio de chatons, pour lui demander d’aller la chercher. Cette dernière a installé une cage-piège avec des friandises à l’intérieur et ainsi réussi à capturer la chatte en toute sécurité.

Secourir ses 4 petits a été plus compliqué. Ils étaient cachés sous d’épais buissons et Nikki Martinez ne pouvait pas les atteindre. Elle demandé l’aide de sa sœur Cordy, qui vit non loin de là. Celle-ci l’a rapidement rejointe avec des gants et des outils de jardinage. Elle a retiré des branches et réussi à récupérer les chats nouveau-nés, qui ont été appelés Tesla, Volta, Faraday et Franklin.

Nikki Martinez / Instagram

Nikki Martinez a aménagé chez elle un coin douillet et tranquille pour les chatons et leur mère. La chatte est méfiante envers les humains, mais elle peut désormais élever sa progéniture en toute sécurité et sans avoir à fouiller dans les poubelles pour se nourrir.

Nikki Martinez / Instagram