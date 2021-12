Pêche durable et emballages recyclables : l'engagement de Sheba® pour construire un monde meilleur

Culinarité, innovation, prémiumisation, tels sont les maîtres mots de Sheba®. Depuis son lancement en 1982, la marque référente et visionnaire propose un large choix de recettes pour nos amis félins. En plus de satisfaire leur estomac, Sheba® s'engage à faire de notre planète un monde meilleur pour tous ses hôtes.

Sheba® est connue depuis de nombreuses années pour les mets affriandants, qu'elle glisse dans l'écuelle de nos fins gourmets. Mais l'ambition de la marque va bien au-delà de la simple notion de culinarité.

La protection de la nature, et notamment des récifs coralliens, est de mise. L'objectif de l'entreprise se résume à offrir de délicieux repas composés de poissons à nos moustachus préférés, tout en préservant les écosystèmes marins, en limitant son empreinte sur l'environnement et en améliorant la vie des populations qui dépendent des créatures marines.

Un engagement écologique fort, qui s'articule autour de plusieurs axes.

La pêche durable, une action qui lui tient à cœur

Continuer de pêcher sans mettre en danger les océans

Certes, nos chats apprécient particulièrement les vertébrés aquatiques. Mais la vie de ces derniers s'avère fortement menacée, en raison de la dégradation de leur biotope et de la surpêche. Les barrières de corail souffrent des effets de la pollution, ainsi que de l'augmentation des températures engendrées par le changement climatique. 90 % des récifs tropicaux de notre petite planète bleue auront disparu d'ici 2043... Un constat alarmant, qui a hérissé les poils de Sheba®.

Pour continuer de ravir les papilles de nos partenaires félins, tout en respectant le peuple de la mer, la marque s'est engagée à servir des plats composés de poissons issus exclusivement de la pêche durable. Ainsi, Sheba® collabore avec des organisations de protection des océans, pour veiller à ce que la vie sous-marine prospère.

La pêche durable a plus d'un atout à bien des égards : cette activité laisse suffisamment de poissons au fond de l'eau, respecte les habitats marins et permet aux personnes qui dépendent de la pêche de vivre de leur métier.

L'engagement MSC

Aujourd'hui, 83 % des recettes aux poissons de la marque Sheba® disposent du label MSC (Marine Stewardship Council). Depuis plus de 20 ans, cette ONG internationale à but non lucratif, reconnue par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et par la Global Sustainable Seafood Initiative, lutte contre la surpêche, grâce à un programme de certification robuste, ainsi que ce label exigeant.

Lors de leurs achats, les consommateurs ont ainsi la possibilité de choisir des produits soutenant la pêche responsable.

L'écolabel MSC, témoin de l'engagement profond de Sheba®, garantit que le poisson provient d'une source durable certifiée, qu'il est manipulé avec soin, ainsi que tracé depuis l'océan jusqu'à la gamelle.

Sheba® déclare la guerre au plastique

Pêche durable et engagée, lancement d’une gamme de produits naturels : le développement durable fait partie intégrante de l'ADN de Sheba®. En outre, le plastique, ce fléau pour l'environnement, notamment marin, est dans la ligne de mire de la marque.

Sheba® tend à s'assurer que, d'ici 2025, les emballages de ses articles sont réutilisables, recyclables ou biodégradables. Le carton utilisé pour emballer certains produits, par exemple, est certifié FSC (Forest Stewardship Council). Quid ? Ce label international assure que le bois exploité se conforme aux procédures de gestion durable des forêts.

Ainsi, Sheba® démontre son réel investissement en matière de protection des écosystèmes, et sa volonté de créer un monde meilleur.