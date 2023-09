Opération séduction : 6 chatons de refuge tentent de convaincre une bénévole de leur ouvrir les portes de sa maison

Les animaux n’ont pas besoin de la parole pour nous communiquer le fond de leur pensée. Jeremiah, Conrad, Taylor, Cam, Steven et Isabel étaient très malheureux lors de leur séjour en refuge, et ils ont parfaitement su le faire comprendre à une bénévole qui n’a pas su résister à leur charme !

Jennifer adore les animaux. C’est pour cette raison qu’elle exerce en tant que bénévole au sein de la Hamilton Humane, un refuge de l’État de l’Indiana (États-Unis). Elle se prend d’affection pour toutes les boules de poils qu’elle y croise, mais certains animaux semblent lui faire plus d’effet que d’autres…

6 chatons en demande d’affection

C’est le cas de Jeremiah, Conrad, Taylor, Cam, Steven et Isabel : un groupe de 6 chatons qui ont désespérément tenté d’attirer son attention. « Lorsque je les ai vus pour la première fois, ils étaient très bruyants et semblaient avoir besoin d’interaction », raconte Jennifer à Love Meow.

Les 6 chatons étaient en manque d’amour. Ils miaulaient sans cesse, comme s’ils essayaient de persuader Jennifer de les ramener chez elle. Une technique qui semble avoir porté ses fruits. « À la fin de ma journée, j’ai demandé à l’équipe d’accueil si je pouvais accueillir les chatons chez moi », confie-t-elle.

Une mère d’accueil dévouée

Bingo ! Dès le lendemain, les 6 chatons ont réalisé leur vœu le plus cher et ont quitté le refuge pour rejoindre le foyer de leur bénévole préférée. Là-bas, les matous se déplaçaient en bande et ne se quittaient jamais. Ils se blottissaient les uns contre les autres à la nuit tombée, et peu à peu, ils ont commencé à réclamer l’affection de Jennifer.

Mais celle-ci n’avait qu’une priorité : les aider à atteindre un poids normal. En effet, Jeremiah, Conrad, Taylor, Cam, Steven et Isabel étaient tous trop maigres pour leur âge (un mois) et souffraient de problèmes digestifs. Ils avaient besoin de soins, et d’une bénévole dévouée pour s’occuper d’eux.

« La première semaine qu'ils ont passée ici, c'était une véritable bataille pour les faire grossir, se souvient-elle. Ils ne grandissaient pas, tout simplement. »

Santé et joie de vivre retrouvées

Heureusement, grâce au dévouement de Jennifer, l’état des chatons s’est amélioré de jour en jour. Leur appétit s’est accru et ils ont enfin commencé à prendre du poids de façon régulière. « J'ai poussé un soupir de soulagement lorsque Cam (le plus petit de la portée) a commencé à prendre du poids et à le maintenir. Il n'est plus le plus petit, poursuit Jennifer. Ils sont encore trop petits pour leur âge, mais ils grandissent un peu plus chaque jour. »

Désormais, chaque matin, la jeune femme est accueillie par 6 chatons turbulents dès qu’elle ouvre la porte. Tous crient à tue-tête pour obtenir leur petit-déjeuner, et des caresses de la part de leur bienfaitrice. La nourriture n’est jamais servie assez vite pour ces véritables estomacs sur pattes. Certains d’entre eux se dressent même sur leurs pattes arrière pour exprimer leur faim de loup !

Grâce à Jennifer, ces 6 chatons sont plus épanouis que jamais. Ils deviennent des chatons heureux, enjoués, et en pleine santé. Et leurs aventures ne font que commencer !