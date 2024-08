On n'arrête plus Nimbus, le chat Sibérien qui prouve cette fois-ci que sa fourrure ne sert pas qu'à le protéger du froid (vidéo)

Les vidéos dont Nimbus, le chat Sibérien, est le protagoniste ne passent jamais inaperçues. Ce matou à la fois doux et survolté est une véritable vedette sur Instagram, où les abonnés qui suivent ses aventures se comptent par dizaines de milliers. L’une de ces séquences les plus récentes révèle l’efficacité de sa fourrure lorsqu’il s’agit de le protéger des chocs lorsqu’il se met à courir et à sauter dans tous les sens.