Noyé dans des pluies torrentielles, ce chaton reçoit un bouche à bouche inespéré !

Alors qu’il intervenait pour dégager une route inondée, un employé municipal stambouliote s’est mué en sauveteur en faisant du bouche-à-bouche à un chaton qui avait perdu conscience. L’homme a été salué en héros après cela.

En juin 2019, des pluies très abondantes s’étaient abattues sur Istanbul en Turquie. L’une des autoroutes de la ville a été inondée et les services municipaux ont dû intervenir en urgence pour y remédier et la rouvrir à la circulation.

Ce faisant, l’un des employés, Metin Keskin, a remarqué un chaton inanimé sur le bord de la route. Il avait été emporté par les eaux et avait perdu conscience, rapporte The Dodo. Il a alors enveloppé dans une couverture puis a tenté de le ranimer en lui faisant un bouche-à-bouche et un massage thoracique afin d’aider le petit félin à évacuer l’eau de ses poumons. Son sauvetage a été filmé. Voici la vidéo postée sur la chaîne YouTube de l’agence de presse turque Demirören :

Rapidement, le chaton s’est remis à miauler et a retrouvé ses esprits. Il l’a aussitôt emmené en courant dans le véhicule des services municipaux pour la conduire chez le vétérinaire, le Dr Mevlüt Maytalman. D’après ce dernier, le chaton, qui est en fait une femelle, souffrait d’hypothermie et a dû être placé dans une caisse chauffée. Son état de santé ne suscitait néanmoins plus d’inquiétude. Elle a ensuite été gardée en observation pendant 24 heures.

Voici une autre vidéo où on voit son sauveur, Metin Keskin, lui rendre visite chez le vétérinaire au lendemain de son intervention héroïque :

