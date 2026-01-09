« Nous étions absolument dévastés », une chatte disparue réapparait blessée et échappe à l’amputation grâce à une chirurgie délicate

Quand Midnight a disparu un soir d’été, Leanne et Nicholas, ses maîtres, étaient bouleversés. Retrouvée avec une patte gravement fracturée après 4 jours d’angoisse, la minette a heureusement pu bénéficier d’une chirurgie délicate grâce à une association caritative, évitant l’amputation de justesse.

La PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals) est une association caritative britannique entièrement consacrée au bien-être des animaux de compagnie. Chaque jour, elle propose des soins vétérinaires, des conseils et des traitements gratuits ou à prix réduit aux familles qui ne peuvent pas se les offrir, sauvant ainsi de nombreux animaux comme Midnight, une petite chatte de 2 ans du West Yorkshire (Royaume-Uni) qui aurait perdu sa patte sans son intervention.

« Nous étions absolument dévastés »

Midnight a disparu une nuit d'été, laissant ses propriétaires, Leanne et Nicholas Fowke, inconsolables. Depuis qu’elle a été recueillie chaton, la minette a en effet tissé un lien très fort avec ses propriétaires. Très craintive au début, elle a demandé beaucoup de patience et d’attention, mais aujourd’hui elle leur fait pleinement confiance et elle est devenue une petite chatte adorable.

« Quand elle a disparu, nous étions absolument dévastés. Jour et nuit, nous la cherchions et l’appelions, mais sans succès. », a déclaré Leanne Fowke au Yorkshire Evening Post. « Au quatrième jour de sa disparition, nous l'avons finalement retrouvée couchée sous la fenêtre de la cuisine. Elle avait dû retrouver son chemin, mais elle boitait et souffrait énormément. Je l'ai délicatement prise dans mes bras et l'ai emmenée à l'intérieur pour lui donner à manger et à boire ; elle avait très faim et très soif. »

Leanne a ensuite contacté le service de garde de l'hôpital vétérinaire PDSA de Leeds pour faire soigner Midnight au plus vite.

© PDSA

Une chirurgie complexe

Sur place, l’équipe soignante a vite constaté que la chatte avait une fracture de la patte arrière droite. « Il était évident que Midnight souffrait beaucoup ; notre priorité était de la soulager. Nous lui avons immédiatement administré un puissant analgésique. », a déclaré la vétérinaire Lauren Brown.

La minette a ensuite subi une anesthésie et des radiographies, qui ont mis en évidence une fracture du tibia. « Sa patte nécessitait une intervention chirurgicale, voire une amputation, car la fracture était en 3 fragments. Dans les 2 cas, l'opération serait longue et complexe. », a expliqué Lauren Brown.

© PDSA

A lire aussi : « Voici comment un chat errant apprend à être aimé », les images émouvantes de ce félin arrivé chez ses nouveaux propriétaires à 2 heures du matin (vidéo)

Grâce au dévouement des vétérinaires, la patte de Midnight a été reconstruite avec plaques, broches et vis, permettant une bonne guérison. L’opération réussie lui a permis de retrouver son foyer le jour même, avec l’instruction de se reposer.

« Midnight boitera probablement toute sa vie, mais elle se remet bien. », précise sa maîtresse. « Sans la PDSA, nous aurions eu beaucoup de mal à réunir les fonds nécessaires à son traitement. J’ai un lien très fort avec Midnight, et elle adore me couvrir de bisous. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. », conclut-elle tendrement.