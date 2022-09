"Nourrie par les anges", une chatte erre pendant 2 longues années avant d'être retrouvée par sa famille

Une chatte est revenue chez elle après être restée introuvable pendant 2 ans, rapportait Global News.

Wendy Syvret habite Calgary dans la province canadienne de l’Alberta. En septembre 2020, sa chatte Epsy avait disparu sans laisser de trace, plongeant sa maîtresse dans une grande tristesse.



Wendy Syvret - YYC Pet Recovery / Facebook

Epsy avait l’habitude de s’aventurer dehors et finissait toujours par rentrer, mais « un jour, elle est sortie par une brèche dans la clôture et a disparu », raconte sa propriétaire. Celle-ci était d’autant plus inquiète que la chatte souffrait d’un handicap restreignant ses mouvements. Elle était notamment incapable de sauter.

Wendy Syvret l’avait cherchée partout dans le quartier et les environs. Elle avait également posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Des efforts restés infructueux. « Nous avons tous pensé qu'elle était partie » pour toujours, confie la Calgarienne.

Jusqu’à ce fameux vendredi 2 septembre 2022, soit 2 ans quasiment jour pour jour après sa disparition. Wendy Syvret est tombée sur les photos d’une chatte ressemblant à Epsy, partagées sur une page Facebook consacrée aux animaux perdus et retrouvés. Une personne venait de la découvrir errante et mal en point.



SuKhi AuLakh / Facebook

Dans un premier temps, Wendy Syvret ne pouvait pas croire qu’il s’agissait d’Epsy. « Elle est partie depuis 2 ans, ce n’est pas possible que ce soit ma chatte », se disait-elle alors. Le vétérinaire qui a détecté sa puce d’identification lui a pourtant confirmé que c’était bien elle.

La chatte avait le poil si emmêlé que cela lui causait de terribles douleurs. Les vétérinaires ont dû l’endormir pour la raser. « Elle a perdu le bout de ses oreilles à cause des engelures », ajoute sa maîtresse, qui précise que, malgré tout, les analyses de sang ont révélé « qu’elle était dans une forme incroyable pour un animal ayant erré pendant 2 ans ».

« Une chatte-miracle »

Epsy ne se trouvait pas très loin de sa maison ; elle n’était qu’à quelques pâtés de là. Un problème de vision diagnostiqué par les vétérinaires l’avait très probablement empêchée de retrouver le chemin du domicile familial.

« Des anges l'ont nourrie et lui ont donné une sorte d'abri », poursuit Wendy Syvret, qui a exprimé sa gratitude à l’endroit de ces âmes charitables.

Wendy Syvret - YYC Pet Recovery / Facebook

De retour chez elle, Epsy ne fera plus de fugue. En tout cas, Wendy Syvret a bien l’intention de l’en empêcher. Elle va faire réparer sa clôture pour ne plus avoir à vivre cette terrible épreuve.

« C'est une petite chatte-miracle », conclut-elle.