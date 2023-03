« Mon Chat et moi, la grande aventure de Rroû » : un hymne à l’amitié et à la liberté à découvrir au cinéma dès le 5 avril 2023

Réalisé par Guillaume Maidatchevsky, « Mon Chat et moi, la grande aventure de Rroû » sortira dans les salles de cinéma le 5 avril 2023. Ce film d’aventure, porté par Capucine Sainson-Fabresse et Corinne Masiero, saura séduire les plus grands adeptes de félins !

En France, une personne sur 3 possède au moins un chat. Il s’agit de l’animal de compagnie le plus possédé dans l’Hexagone. La « folie chat » frappe les Français de tous les âges ! Nos amis les matous sont notamment de précieux compagnons pour les enfants : à la fois confident, camarade de jeu et source d’apaisement, le chat contribue de façon significative à leur épanouissement.

© Olivier Toussaint

Cette relation chat-enfant fait partie des nombreuses thématiques abordées dans « Mon Chat et moi, la grande aventure de Rroû ». Il s’agit d’une réinterprétation moderne de l’ouvrage de Maurice Genevoix, Rroû, paru en 1931.

Un récit émouvant

Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, dix ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais.

Au casting, vous aurez le plaisir de retrouver Corinne Masiero, célèbre pour son rôle dans Capitaine Marleau, ainsi que la jeune Capucine Sainson-Fabresse. Mais ce n’est pas tout, puisque de nombreuses boules de poils en tous genres s’ajoutent à la liste : Rroû, bien sûr, mais aussi Câline, Furio (alias Rambo), Patchouli, Hip Hop, et Ria.

© Olivier Toussaint

Ce film, réalisé par Guillaume Maidatchevsky, a pu bénéficier de l’expertise de Muriel Bec, coach animalière, ainsi que de Laetitia Barlerin, conseillère vétérinaire. Il promet de toucher les cœurs de tous les spectateurs, car « tout le monde a eu un chat dans sa vie, qu’on en ait eu un chez soi ou non », confiait le réalisateur.

© Raoul Gilibert

Vous y découvrirez des scènes touchantes au milieu des paysages naturels vosgiens, ainsi que de nombreux clins d’œil à de grands classiques du cinéma ! Présenté sous tous ses aspects, le chat est avant tout un fabuleux compagnon de vie pour la jeune Clémence. Pour plonger au cœur de leur histoire, n’oubliez pas de bloquer le 5 avril 2023 sur votre agenda !

A lire aussi : Incrédules, ils retrouvent leur chatte 9 ans plus tard à l'autre bout du pays