Mobilisée pour inspecter les dégâts d'un feu de forêt, les yeux d'une garde-chasse sont attirés par une curieuse tache noire

S’étant déclenchés le 26 février 2024, des feux de forêt particulièrement dévastateur ont sévi dans le nord du Texas (Etats-Unis), détruisant des centaines d’hectares de zones boisées et semant la destruction. La catastrophe a coûté la vie à 2 personnes, l’une à Stinnette et l’autre dans la localité de Canadian. Il s’agit du plus grand incendie de toute l’histoire de l’Etat.

Ces feux ont été favorisés par une vague de chaleur inédite pour la saison, ainsi que des vents violents propices à la propagation des flammes. Les animaux en ont énormément souffert, mais pour en sauver autant que possible, les services concernés étaient à pied d’œuvre.

Sarah Wennersten, qui fait partie des garde-chasses du Texas, était justement mobilisée pour inspecter les dégâts occasionnés par le feu sur la faune et la flore locales. Elle est intervenue aux abords de la rivière Smokehouse Creek, un secteur sévèrement touché par l’incendie.

Alors qu’elle était occupée à évaluer les dégâts et à chercher d’éventuels survivants à secourir, elle a découvert 3 chatons seuls et perdus au milieu de nulle part, rapportait ABC 7 News. L’un d’eux, possédant une robe noire, était plus gravement affecté que les autres. Son poil était brûlé en divers endroits et il présentait une blessure à la patte.



Texas Game Warden / X

Des lésions sans gravité

Le jeune félin a été examiné par un médecin de la Texas Task Force One, une unité de secours déployée aux côtés des garde-chasses. Ce premier diagnostic était plutôt rassurant, révélant que les lésions dont le chaton souffrait étaient sans gravité.

La majeure partie de la zone entourant Smokehouse Creek ayant été évacuée, les autorités n’ont pas encore pu localiser les éventuels propriétaires des chats recueillis. Le chaton noir et ses congénères doivent subir des examens plus approfondis auprès de la Texas A&M Veterinary Emergency Team.

A défaut de maîtres, les quadrupèdes seront confiés à des familles d’accueil ou proposés à l’adoption.