Meilleurs amis, cet enfant peut compter sur son chat quand il s'agit de soutien scolaire !

Confinement oblige, la petite Clarinha doit suivre ses cours à la maison. Elle en profite aussi pour endosser le rôle de l’enseignante, métier qu’elle rêverait de faire plus tard, et ainsi apprendre toutes sortes de choses à ses élèves préférés : ses chats.

Cette fillette prénommée Clarinha vit au Brésil. Les 2 chats de sa famille, Douglas Roberto et Jurandir, ne sont pas de parfaits inconnus, puisqu’une page Facebook est consacrée à leurs petites aventures quotidiennes et est suivie par des dizaines de milliers de personnes.

Le pays étant durement touché par la pandémie de Covid-19, Clarinha et les siens doivent rester confinés à la maison. Elle n’a pas arrêté l’école pour autant et poursuit les cours chez elle. Dès qu’elle en a fini, elle change de rôle et devient l’institutrice. Clarinha est, en effet, passionnée par ce métier et voudrait l’exercer lorsqu’elle sera grande. Entretemps, elle joue à enseigner et ses élèves favoris sont, justement, Douglas Roberto et Jurandir.

Quand on les voit l’observer et l’écouter pendant qu’elle partage son savoir, on comprend pourquoi elle aime tant leur faire la leçon. Les 2 félins ont, certes, quelques petits moments de distraction, mais Clarinha parvient rapidement à ravoir leur attention.

Une vidéo publiée il y a un mois montre l’adorable trio à l’œuvre. Les chats sont sagement assis sur des chaises pendant que Clarinha essaie de leur apprendre à dessiner une fleur. Elle exécute le dessin sur son tableau tout en expliquant la marche à suivre à ses élèves, qui n’en ratent pas une miette.

Une séquence qui a suscité des centaines de milliers de réactions et commentaires de la part d’internautes attendris et amusés.