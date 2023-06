Cette chatte de 32 ans à la santé de fer s'apprête à devenir la doyenne mondiale des félins

Vous souvenez-vous de Flossie ? Nous vous parlions d’elle il y a peu. Cette chatte de 26 ans était entrée dans le célèbre Livre Guinness des Records en décembre dernier, car elle était devenue la doyenne mondiale des chats. Or, cela ne semble plus être d’actualité…

En effet, une féline de 32 ans nommée Rosie serait en passe de la remplacer et de devenir la chatte la plus âgée du Royaume-Uni ! Lila Brissett, sa maîtresse, a tenu à fêter cet anniversaire hors du commun en lui offrant un petit gâteau au saumon.

« Elle a déjà mangé la moitié du gâteau, et je suis sûre qu’elle se lèvera à l’heure du déjeuner et qu’il ne restera plus rien », assure Lila au Norwich Evening News, avant de préciser que c’est elle qui a soufflé les bougies !

Son âge humain : 140 ans !

La septuagénaire, originaire du Norfolk (Angleterre), raconte qu’elle a eu plusieurs chats dans sa vie parce qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants. À sa grande surprise, Rosie a battu tous les records de longévité !

La chatte écaille de tortue a foulé son plancher dès son plus jeune âge, et elle ne l’a plus jamais quitté. « Il s’agit de leur donner beaucoup d’amour et de soins, et je suis complètement gaga, alors ça aide ! » admet Lila.

Née le 1er juin 1991, Rosie ne serait allée que 2 fois chez le vétérinaire au cours de sa vie. Une santé de fer. « Elle est adorable, confie sa maîtresse. Aujourd’hui, elle aime surtout dormir et manger. J’adore mes animaux, mais je ne pense pas en avoir d’autres à l’avenir, car je ne peux plus marcher très loin. »

Rosie a 6 ans de moins que Creme Puff, le chat le plus âgé du monde (38 ans). Ce dernier est né en 1967 et a vécu jusqu’en 2005, au Texas (États-Unis). En attendant de battre ce record incroyable, Rosie et Lila attendent la confirmation officielle du Livre Guinness des Records pour entrer dans l’histoire.