Malgré ses hanches bancales, un chat blanc persévérant parvient à jouer avec des bulles de savon comme ses amis du refuge (vidéo)

Pour Nova, ce n’est pas toujours facile de se déplacer comme ses congénères. À cause d'un problème congénital indolore, ce beau chat blanc a en effet des hanches bancales qui l’empêchent de sauter aussi facilement que ses amis du refuge de la Rescue House de San Diego (États-Unis). Lorsque le personnel de l’établissement a mis en place une activité de stimulation impliquant des bulles de savon, le minou a tout de même fait de son mieux pour participer.

Saviez-vous que jouer avec des bulles de savon était une activité très intéressante pour nos animaux de compagnie, en particulier pour les chats ? En plus de leur apporter de l'exercice physique, ce jeu amusant stimule leur curiosité et leurs capacités cognitives, gardant ainsi leur esprit vif et engagé.

Les bénévoles du refuge de la Rescue House de San Diego (Californie, États-Unis) l’ont parfaitement compris. Alors qu’ils entamaient une séance « d'enrichissement par les bulles » avec les minous du refuge, ils ont remarqué que l’un d’entre eux rencontrait quelques difficultés à participer au jeu.

« Donne-moi une chance »

Comme en témoigne une vidéo Instagram relayée par Parade Pets, plusieurs chats jouaient avec les bulles, tandis que certains observaient simplement la scène. Nova, un gentil chat blanc de 2 ans souffrant d'un problème congénital indolore qui le rend un peu bancal, essayait quant à lui de participer.

Au début, il ne semblait pas vraiment comprendre le jeu et « ses hanches tremblantes le rendaient difficile à suivre ». Sauter haut pour attraper les bulles était un véritable défi pour la boule de poils qui ne faisait que miauler et crier après les petites sphères de savon. « Finalement, nous avons compris que c'était sa façon de dire 'donne-moi une chance' », explique la légende de la vidéo.

© therescuehouse / Instagram

Les autres chats étaient « beaucoup plus rapides », mais Nova n’avait pas l’intention d’abandonner : il voulait vraiment participer au jeu. « Il ne se laisse jamais abattre », ont assuré les bénévoles dans la vidéo.

© therescuehouse / Instagram

Un chat persévérant

Nova a continué à observer les autres chats jouer et il a fini par comprendre le principe. Il devait juste trouver un moyen de stabiliser ses hanches pour essayer d’attraper les bulles. Déterminé et malin, le minou a vite compris que l’arbre à chat pouvait lui être d’un grand secours.

« Il a appris que l'utilisation d'un arbre à chat l'aide à atteindre l'équilibre dont il a besoin », explique ainsi le texte de la vidéo. Grâce à cette astuce, Nova participe désormais au jeu comme les autres chats et s’amuse beaucoup avec les bulles. Une jolie persévérance qui fait vraiment chaud au cœur !