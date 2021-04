La litière pour chat « Real Nature » 100 % naturelle de Maxi Zoo a été élue produit de l’année 2021

Photo d'illustration - © Adobe Stock

Maxi Zoo, leader des produits d’animalerie en France, a séduit près de 15 000 consommateurs grâce à sa litière pour chat Real Nature. Le produit, de composition naturelle et biodégradable, a remporté haut la main les suffrages. Zoom sur cet article innovant.

Les chats sont connus pour apprécier confort et propreté. Pour le bien-être de leur fidèle compagnon à 4 pattes et par souci d’hygiène, les propriétaires de félins domestiques ont l’habitude de placer une litière au sein du domicile. Cet accessoire constitue le deuxième poste de dépenses le plus important après l’alimentation. Pour que l’animal s’y sente bien, il est nécessaire de bien choisir la litière. Tout possesseur de chat sait que d’autres éléments sont également à prendre en compte, comme l’aspect pratique ou encore la capacité d’absorption pour éliminer les effluves désagréables.

Real Nature, une litière aux composants naturels idéale pour le bien-être du chat

C’est dans cette optique que Maxi Zoo a mis sur le marché la litière agglomérante pour chat Real Nature. Sa composition, exempte d’additifs, est à base de fibres de blé 100 % naturelles et biodégradables. Ainsi, Real Nature tient ses promesses en apportant tout ce dont un propriétaire et son chat ont besoin, à savoir :

du confort, même les chats les plus sensibles peuvent profiter d’une sensation de douceur sous les pattes ;

de la propreté, car la matière absorbe rapidement selles, urines et odeurs ;

de la praticité, puisque la litière Real Nature se révèle économique et biodégradable.

Les capacités de cette litière agglomérante ont été saluées par des milliers de consommateurs. Par conséquent, elle a été élue produit de l’année 2021. La litière pour chat Real Nature est disponible en ligne, sur la boutique officielle de Maxi Zoo.