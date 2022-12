Leur chat disparaît lors d'un déménagement, un surprenant mail à son sujet leur parvient 7 ans plus tard

S’étant échappé en 2015 dans la foulée du déménagement de sa famille, un chat a refait surface tout récemment et a été identifié grâce à sa puce.

Bob avait traversé les Etats-Unis avec sa famille au moment de sa disparition. Ce chat va de nouveau faire un long voyage pour la retrouver, 7 ans après s’être volatilisé, rapportait WNEP.

En 2015, le félin et ses propriétaires quittaient l’Oregon pour déménager à l’autre bout du pays, dans le Massachussetts. Peu après être arrivés à destination, ses maîtres effectuaient des travaux quand Bob s’était échappé. Ils ne l’avaient plus revu depuis.

Ils étaient loin de se douter qu’ils allaient le retrouver 7 années plus tard. C’est pourtant bien ce qui s’est produit.

L’association St. Cats and Dogs of Nay Aug Zoo menait récemment une campagne de Capture-Stérilisation-Relâche-Maintien à Scranton et à Elmhurst, en Pennsylvanie. C’est dans cette dernière ville que les bénévoles ont capturé Bob, croyant d’abord avoir affaire à un chat errant.



St. Cats & Dogs of Nay Aug Zoo / Facebook

Quand ils ont constaté qu’il était déjà castré, ils l’ont passé au lecteur de puce d’identification. Ils en ont effectivement détecté une, mais le numéro de téléphone obtenu n’était plus valable. Heureusement, la société chargée de l’identification a pu contacter la propriétaire de Bob par mail. Cette dernière a répondu et confirmé qu’il s’agissait bien de son chat.

Emotion et soulagement

Finalement jointe par téléphone, elle a laissé exploser sa joie et son émotion. Elle avait du mal à réaliser que son ami félin venait d’être retrouvé sain et sauf après tant d’années. Au refuge, les bénévoles étaient tout aussi émus.

Bob était en bonne santé et visiblement bien nourri. Il avait donc probablement été recueilli par quelqu’un après sa fugue.

Sa maîtresse avait de nouveau déménagé entretemps et réside désormais dans l’Arkansas. C’est donc un nouveau périple qui attend l’animal pour la rejoindre.

