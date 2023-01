Les usagers d’une gare réclament une statue à la mémoire du chat qui en était la mascotte

La statue d’un chat bientôt érigée dans la gare Liverpool South Parkway en Angleterre ? C’est effectivement ce que réclament les habitués de la station de train et les milliers d’admirateurs de Paul, devenu la mascotte des lieux et disparu très récemment. Une information rapportée par la BBC le mercredi 25 janvier.



Paul The Liverpool South Parkway Station Cat / Facebook

Paul, chat Bengal, est décédé à l’âge de 15 ans. L’annonce avait été faite le dimanche 23 janvier sur la page Facebook consacrée à l’animal et comptant 5000 abonnés. Pour les usagers de la gare Liverpool South Parkway, il était la véritable star des lieux où il passait le plus clair de ses journées.

Il avait bien une maison et une famille, celles de Steff Hudson, habitante locale. Elle l’avait nommé Paul en référence au célèbre acteur américain Paul Newman (1925-2008).

La nouvelle de sa disparition avait également été relayée sur Twitter par Merseyrail, le réseau ferroviaire exploitant la station en question : « Nous sommes tristes d'apprendre que Paul, notre ami félin bien-aimé que l'on trouvait souvent à Liverpool South Parkway, est décédé. Il va nous manquer ».

We are sad to hear that Paul, our much loved feline friend often found at Liverpool South Parkway, has passed away. He will be missed. ???? pic.twitter.com/Y745J8yZ1V