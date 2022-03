Les pompiers utilisent un masque à oxygène pour sauver un chat et 2 chiens bloqués dans un incendie

Un chat et 2 chiens ont été sauvés d’un incendie hier à Meridian, dans l’Etat du Colorado, et se sont vu administrer de l’oxygène au moyen d’un masque spécialement conçu pour les animaux de compagnie. Le sauvetage est rapporté par FOX31 le dimanche 20 mars vers 17 heures locales.

Un feu avait éclaté dans une maison située sur la ruelle Glasgow Court, dans le comté de Douglas. Des voisins s’en étaient rendu compte en voyant de la fumée noire s’échapper de l’habitation en question, et avaient appelé les secours.



South Metro Fire Rescue / Twitter

Très vite, les pompiers locaux, ceux du South Metro Fire and Rescue, sont arrivés sur les lieux. Ils se sont introduits dans le domicile pour se mettre à la recherche d’occupants, y découvrant un chat et 2 chiens qu’ils ont aussitôt fait sortir et mis à l’abri.

Les 3 animaux ayant inhalé des fumées toxiques, les pompiers ont employé un masque à oxygène adapté à leur morphologie. C’est ce qui les a sauvés. On peut d’ailleurs voir le félin roux retrouver lentement ses esprits en respirant dans ledit masque et en recevant des caresses, dans une vidéo twittée par le South Metro Fire and Rescue peu après l’intervention.

Earlier this evening Firefighters rescued 2 dogs and 1 cat from inside the home, two of them were treated with oxygen and they’re all doing well. A second cat is unaccounted for but Investigators are on scene and will continue to look for it. pic.twitter.com/MzUEpWacFd