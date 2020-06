Les pompiers s'introduisent dans un puits de 5 mètres de profondeur pour sauver un chat coincé

Photo d'illustration

Différentes unités d’intervention ont été mobilisées pour sortir un chat tombé dans un conduit d’eau pluviale.

A Hauteville-lès-Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, un cas de sauvetage de chat a nécessité qu’on fasse appel aux pompiers mais aussi au GRIMP, le Groupe d’Intervention en Milieu Périlleux. Il s’agissait d’une chatte qui s’était retrouvée coincée au fond d’un puits d’une profondeur de 5 mètres.

Dimanche après-midi, des individus ont repéré l’animal et ont tout de suite fait appel aux pompiers pour la sortir de son piège. Mais la situation étant particulièrement délicate à cause de la profondeur et du diamètre du puits, les pompiers ont dû appeler leurs confrères du GRIMP. Les GRIMP, ou Groupe d’Intervention en Milieu Périlleux est une unité de sapeurs-pompiers particulièrement entraînée pour les interventions dans des zones qui présentent un grand danger et pour lesquels les unités de sapeurs-pompiers traditionnels ne sont pas préparées.

Lorsque les secours ont été appelés, il était 13 heures passées. Le professionnalisme des équipes de sapeur-pompiers a fait que la chatte a pu être sortie du conduit d’eau pluviale. L’opération a duré quelques heures, mais s’est déroulée avec succès comme le rapporte le site FranceBleu.

L’animal, qui avait fait une mauvaise chute de 5 mètres, s’en est sorti en bonne santé. La chatte était un peu secouée par l'épreuve qu'elle venait de vivre, mais les unités de secours se sont occupé d’elle. Trempée d’eau et frissonnant, la chatte a été enroulée dans une couverture et maintenue au chaud par les pompiers. Elle sera par la suite emmenée se faire examiner chez un vétérinaire. Son état de santé semble rassurant.