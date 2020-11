Les pompiers interviennent et tentent de sauver un chat coincé depuis 5 jours sans eau ni nourriture à 15 mètres de hauteur !

Les riverains avaient tout tenté pour sauver un chat coincé au sommet d’un arbre, mais sans succès. Le félin a passé 5 longs jours sous la pluie et le vent, sans eau ni nourriture, jusqu’à l’intervention salutaire d’arboristes professionnels.

A Galewood, quartier du nord-ouest de Chicago, des habitants avaient repéré un chat en mauvaise posture le 14 octobre dernier. L’animal se trouvait, en effet, tout en haut d’un arbre de 15 mètres, et ne pouvait plus en redescendre, rapporte Block Club Chicago.

Les voisins ont appelé les secours et demandé de l’aide via les réseaux sociaux. Ils ont essayé plusieurs stratégies : pointeur laser, panier contenant une boîte de thon hissée à l’aide d’une poulie… Aucune n’a fonctionné. Des ouvriers en bâtiment sont également arrivés avec leurs grandes échelles, mais l’arbre étant mort et fragile, il risquait de rompre sous leur poids.

La situation restait inchangée jusqu’au dimanche suivant, où les conditions météorologiques se sont aggravées. Il pleuvait et ventait de plus en plus. Le chat n’avait rien mangé ni bu depuis des jours, et était à la merci des éléments.

Les pompiers n’ont pas eu plus de réussite. D’ailleurs, l’un d’eux avait même dit à Jessica Tapia, voisine qui suivait le sauvetage depuis le départ, que l’animal « n’en valait pas la peine », car errant. Les témoins ont été choqués par ses propos.

Finalement, quelqu’un a eu l’idée de contacter Humberto Fernandez, propriétaire d’une entreprise d’élagage basée dans les quartiers sud de Chicago. Il s’est rendu sur les lieux pour évaluer la situation, mais ne pouvait pas faire grand-chose à ce moment-là, car il faisait déjà nuit et une ligne haute tension se trouvait dangereusement à proximité de l’arbre.

Il est revenu le lendemain matin au volant de sa nacelle élévatrice et accompagné d’un employé, Salvador Vega. Celui-ci a été hissé jusqu’au niveau du chat et a réussi à s’en saisir. Apeuré, le félin a essayé de le mordre à plusieurs reprises. Pendant la descente, alors qu’ils étaient à 5 ou 6 mètres du sol, l’animal a réussi à lui échapper et à sauter de la nacelle, atterrissant sur l’épaule d’un témoin.

Le chat a ensuite pris la fuite, mais Jessica Tapia a réussi à le rattraper et à le placer dans une caisse de transport. Lullaby – c’est ainsi qu’il a été appelé après son sauvetage – a ainsi pu être emmené chez le vétérinaire. Ce dernier a découvert qu’il souffrait d’un pneumothorax (accumulation d’air à l’intérieur de la cavité thoracique), d’autres lésions internes et d’un problème rénal consécutif à sa privation d’eau et de nourriture pendant 5 jours. Il n’avait, cependant, aucune fracture. Il est toujours sous observation.

Pour sa part, Humberto Fernandez, qui a reçu de nombreux messages de remerciements pour son intervention, a indiqué qu’il ne l’avait « pas fait pour l’argent » et qu’il ne voulait « pas être payé ou quoi que ce soit ». « Mon but était juste d’aider. Je n’y avait pas réfléchi à deux fois », a-t-il poursuivi.