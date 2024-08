Le voyage en van de ce couple se transforme en mission de sauvetage de 3 adorables chatons orphelins (vidéo)

En parcourant l’Europe dans leur van aménagé, Ian et Ana ont visité des lieux inoubliables : Venise, Paris, la Croatie… Pourtant, le souvenir le plus fantastique de ce périple restera sans aucun doute le sauvetage de 3 chatons qui venaient de perdre leur mère en Serbie.

Ian et Ana, un couple d’amoureux originaire de la Floride (États-Unis), ont récemment décidé d’entreprendre un merveilleux périple en van aménagé à travers l’Europe. Ils étaient persuadés qu’il s’agirait d’un voyage inoubliable, mais ils ne savaient pas encore à quel point !

Un sauvetage inattendu

Alors que le couple visitait le village familial d'Ana en Serbie, il a fait une touchante rencontre : un chaton de 3 semaines qui était clairement en détresse. Sa maman venait d’être renversée par une voiture et la boule de poils était à la recherche de nourriture. En cherchant avec attention, Ian et Ana ont découvert qu’il avait des frères et sœurs, eux aussi mal en point.

Même s’ils n’avaient jamais eu de chats auparavant et qu’ils n’étaient pas équipés pour les accueillir, les 2 jeunes gens ont décidé d’aider ces chatons qui se trouvaient de toute évidence à quelques jours de la mort.

Après les avoir nourris au biberon et remis sur pattes, Ian et Ana ne pouvaient pas se résoudre à se séparer de leurs petits rescapés, c’est pourquoi ils ont finalement décidé de les adopter.

Une nouvelle vie pleine d’aventures

Baptisés Gnocchi, Vana et Glava, les 3 chatons parcourent désormais le monde avec leurs nouveaux parents.

Dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par Parade Pets, on les voit ainsi grandir et s’épanouir dans des paysages de rêve. Les 3 petits chats ont déjà voyagé en avion, ils ont joué sur la plage en Croatie, ils ont fait une promenade en gondole à Venise et ils ont même vu la tour Eiffel !

À la fin de ce merveilleux tour d’Europe, Gnocchi, Vana et Glava ont bien sûr accompagné leurs parents aux États-Unis après avoir rempli quelques formalités (certificat antirabique valide, certificat de santé…). Aujourd’hui, ils résident sous le soleil de Floride où ils sont « super gâtés avec des arbres à chats, beaucoup de lits et tant de nourriture ».

Cette histoire réconfortante montre que le système de distribution des chats fonctionne toujours quand on s’y attend le moins. Ian et Ana avaient sans aucun doute d’autres attentes lorsqu’ils se sont lancés dans ce voyage, mais c’est certainement la rencontre inattendue de ces 3 chatons qui leur a apporté le plus de joie !