Le sauvetage d’un chat brûlé après avoir passé plus d'une heure coincé dans le capot moteur d’une voiture

Un chat a fait la mauvaise expérience de rester coincé dans le moteur d’un véhicule en marche. Heureusement, grâce à l’aide de la population, il a pu être sorti avant que ses blessures ne soient trop graves.

Jeudi 5 mai 2022 vers 7 heures du matin, Mike, un habitant de Baltimore dans l’État du Maryland aux États-Unis, a entendu des miaulements provenant de la rue. Il a alors regardé par la fenêtre et a remarqué une voiture avec le capot ouvert. Mike a compris que les miaulements provenaient du moteur et que le pauvre chat devait avoir besoin d’aide. Il est donc sorti en vitesse pour aider.

Le conducteur de la voiture a expliqué à CBS News Baltimore qu’il conduisait depuis au moins 10 minutes avant d’entendre un bruit étrange provenir de son moteur. Les deux hommes ont appelé les services d’urgence. Après une enquête un peu plus approfondie, il s’est avéré que le chat était coincé dans le compartiment du moteur.

Une heure de sauvetage

À l’aide d’outils et d’un cric hydraulique, les pompiers et l’équipe du BARCS Animal Shelter ont réussi à sortir le chat de cet enfer. Il aura tout de même fallu une heure aux hommes pour venir à bout du piège. Le pauvre animal souffrait de brûlures graves au niveau du ventre et des pattes. Sa peau pelait et son pelage était couvert de suie.

Le chat, nommé Pattycake par l’équipe du refuge BARCS Animal Shelter a reçu des soins intensifs. Aujourd’hui, il va mieux et commence à retrouver sa vivacité. Cependant, malgré le fait que le chat portait une puce d’identification, son propriétaire n’a toujours pas été retrouvé. L’association continue de prendre soin de lui et recherche activement sa famille.

BARCS Animal Shelter/ Facebook