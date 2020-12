Le président des États-Unis annonce l'arrivée imminente d'un chat dans la Maison-Blanche aux côtés de ses chiens Champ et Major

On savait déjà que les 2 chiens du président fraîchement élu des Etats-Unis allaient élire domicile à la Maison Blanche. Il semblerait toutefois qu’ils ne seront pas les seuls animaux à y accompagner le couple présidentiel. Celui-ci a, en effet, l’intention d’adopter un chat très bientôt.

Les chiens vont pouvoir signer leur retour à la Maison Blanche avec l’élection de Joe Biden, candidat démocrate, à la présidence des Etats-Unis. Ses Bergers Allemands Major et Champ s’apprêtent, en effet, à découvrir leur nouveau domicile où ils passeront les 4 prochaines années.

L’ancien vice-président de Barack Obama prêtera serment le 20 janvier prochain, ce qui marquera officiellement le début de son mandat. Les canidés du couple qu’il forme avec Jill Biden ne seront vraisemblablement pas les seuls animaux à s’amuser près du bureau ovale. Un chat devrait bientôt se joindre à la famille, comme le rapporte The Bark.

La nouvelle première dame des Etats-Unis avait déjà évoqué la possibilité d’adopter un félin en septembre 2020. Elle était alors interviewée par un journaliste de Fox News, qui lui demandait si son mari lui avait promis quelque chose en cas de victoire lors de la course à la magistrature suprême du pays. Ce à quoi elle avait répondu : « Eh bien, j’aimerais avoir un chat. »

Une information confirmée le weekend dernier par Jane Pauley, présentatrice de l’émission CBS Sunday Morning, sur Instagram et Twitter notamment. « Le président élu Joe Biden et son épouse, le Dr Jill Biden, n’emmèneront pas que leurs Bergers Allemands, Major et Champ, à la Maison Blanche. Les Bidens nous ont fait l’annonce exclusive qu’ils adopteront un chat », a-t-elle effectivement déclaré.

And now some breaking news on #SundayMorning...



President-elect @JoeBiden and his wife @DrBiden won’t just be bringing their German shepherds, Major and Champ to the White House. The Bidens tell us exclusively that soon they’ll be joined by a cat. #sundaypets pic.twitter.com/KCkNV6jNpH

A lire aussi : Âgé de deux semaines, ce chaton abandonné et désespéré découvre le goût de vivre grâce à cette formidable maman Husky de substitution !