Le pouvoir apaisant d'un matou : comment Duke aide les voyageurs stressés dans un aéroport

Un chat de thérapie a récemment entamé sa mission à l’aéroport de San Francisco, en Californie (Etats-Unis). Il s’appelle Duke – Duke Ellington Morris de son nom complet – et a obtenu sa certification haut la patte, rapportait People.

Duke fait donc désormais partie de la « Wag Brigade », dont il est d’ailleurs le premier membre félin. Ce groupe avait été créé en 2013 pour réconforter les voyageurs en proie au stress en s’apprêtant à prendre l’avion. Il n’était initialement constitué que de chiens de thérapie.



Outre Duke, la Wag Brigade comprend désormais aussi Alex, un lapin Géant des Flandres, et Lilou, un cochon Juliana. Tous se promènent dans les terminaux en portant un harnais où il est écrit « Pet Me » (caressez-moi). Les passagers peuvent ainsi passer un petit moment en compagnie de ces adorables créatures afin d’oublier l’anxiété et vivre leur vol un peu plus sereinement.

Sauvé de l’errance, adopté et formé

Avant d’en faire partie, le chat tuxedo avait été recueilli dans les rues de San Francisco. Il menait une vie de félin errant affamé et épuisé par la nécessité de survivre dans des conditions extrêmement difficiles. Pris en charge par le San Francisco Animal Care and Control, Duke avait été remis sur patte avant son adoption par une famille aimante.

Cette dernière s’était rapidement rendu compte de son formidable potentiel. Sa grande douceur et sa capacité naturelle à apaiser les gens avaient amené ses maîtres à lui faire suivre une formation pour devenir chat de thérapie au sein de la SPCA de San Francisco.

Le mercredi 7 juin, le compte Instagram de la Wag Brigade a officiellement annoncé son arrivée dans l’équipe et lui a souhaité la bienvenue. Ceux qui adorent les chats parmi les usagers de l’aéroport international de San Francisco ont hâte de faire sa rencontre.