Ce chaton très caractériel feule et crache quand sa bienfaitrice s'approche de lui avant d'utiliser une arme secrète (vidéo)

En 2020, Megan Mannarelli et son amie Jennifer ont fondé l’association Wonky Hearts Animal Haven afin de venir en aide aux “chatons bancals, avec divers handicaps ou besoins critiques”. Récemment, la jeune femme de 27 ans a sauvé un petit matou boiteux dont le destin était d’être euthanasié. Pour annoncer la venue de ce cœur baptisé Hot Pocket, Megan a posté la vidéo de leur première rencontre sur son compte TikTok et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le chat tigré est bien décidé à lui donner du fil à retordre…

Un peu de pâté et le tour est joué

Sur la vidéo, rapidement devenue virale, on peut voir le chaton prostré dans un coin de son sac de transport et refusant de bouger. Pour l’encourager à sortir, Megan approche alors sa main. En une fraction de seconde, Hot Pocket se met à feuler puis finit par dégainer l’une de ses pattes pour donner un coup sec et rapide sur la main de la jeune femme. “Oh mon dieu ! Nous allons être amis. Je sais que tu l’ignores encore pour le moment, mais il se trouve qu’on va même être meilleurs amis toi et moi. Regarde, je t’ai acheté de bonnes choses”, lui assure sa bienfaitrice avant de lui tendre un petit sachet de crème à la crevette. Le chaton se calme alors et commence à lécher délicatement son repas.

Dans un entretien accordé à Newsweek, Megan Mannarelli est revenue sur ce sauvetage in extremis. “Comme il était tout petit, je savais que la rééducation ne serait pas aussi difficile qu'on pourrait le penser, alors nous lui avons réservé un petit espace et ça a rapidement payé. Aujourd’hui, il est totalement joueur et confiant. C'est le petit mec le plus mignon, le plus impertinent et le plus hilarant du refuge”, a-t-elle révélé.

Malgré tout, Hot Pocket n’est pas encore disponible à l’adoption. “Nous espérons trouver un moyen pour qu’il puisse utiliser sa patte correctement même s'il ne peut pas la sentir. Mais même si nous échouons et qu'il doit être amputé, il aura une vie tout aussi heureuse et saine", a-t-elle expliqué avant de conclure : “Une fois qu'il aura été entièrement examiné et que nous aurons une solution définitive concernant sa patte, il sera disponible pour adoption”. En attendant, les internautes peuvent suivre les aventures de Hot Pocket et ses copains sur les réseaux sociaux !

