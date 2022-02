Le personnel d'un bar à chats a recours à l'humour pour aider un Persan grincheux à trouver une famille

Conscient que faire adopter une chatte appelée Percy s’annonçait très compliqué en raison de son caractère, un bar à chats a publié une annonce pleine d’humour sur Instagram à son sujet. Une stratégie qui a porté ses fruits.

Au Whiskers Cat Café, un bar à chat situé dans le Kansas, on commençait à désespérer de trouver une famille pour Percy. Cette chatte de race Persan, provenant d’un refuge du Missouri, ne facilitait pas vraiment les choses avec son comportement de princesse et ses nombreuses exigences, raconte Newsweek.

Le personnel de l’établissement a alors eu l’idée de parler d’elle dans un ton humoristique et avec une honnêteté poussée à l’extrême, dans une publication Instagram qui est vite devenue virale.

Dans le texte en question, Percy y est décrite comme particulièrement grincheuse et capricieuse. Elle y est même comparée au célèbre « Grinch ». La chatte devait être le seul animal de compagnie de sa future famille, qui ne devait d’ailleurs pas avoir d’enfant. « Nous ne voulons pas de vos histoires de chat qui adorent les Chihuahuas. Elle vous massacrera, vous et toute votre famille, si vous vous avisez de lui ramener l’une de ces choses », prévient le post.

« Si vous suggérez qu'elle puisse cohabiter avec votre autre précieux Persan, elle vous maudira comme cette sorcière géniale du film Into The Woods, poursuit la publication. Vous n’arriverez même pas à nous convaincre de vous laisser essayer. »

Une démarche surprenante, mais efficace

Pour Percy, les enfants, c’est hors de question ! Elle ne supporterait pas qu’ils laissent traîner leurs « minuscules mains collantes et pleines de fureur près de sa cape de neige magique ».

Par ailleurs, on y apprend que la chatte exige des lingettes spéciales pour nettoyer sa robe, des brossages fréquents, un tapis chauffant ou encore un couchage avec mousse orthopédique.

A lire aussi : Un chaton, dont la tête tremble à cause d'une maladie neurologique, est en quête d'une vie meilleure

Une personnalité et des demandes qui avaient de quoi décourager plus d’un éventuel adoptant, mais la méthode s’est avérée payante. 3 semaines après la publication de ce post, Percy a trouvé un foyer. Amy Thomason, sa nouvelle propriétaire, a été à la fois amusée et séduite par sa description.

Elle a d’ailleurs remercié Whiskers Cat Café, grâce auquel elle a trouvé sa nouvelle meilleure amie.