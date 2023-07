Le parcours émouvant d'un petit félin en quête de sécurité et donnant du fil à retordre à sa bienfaitrice

Cole se cachait puis réapparaissait sans cesse, rendant son sauvetage particulièrement difficile. Malgré tout, une jeune femme était bien décidée à venir en aide à ce chaton et lui offrir une vie meilleure.

Sarah Isom travaille à l’université Winston Salem, en Caroline du Nord (Etats-Unis). Récemment, une collègue l’a appelée au sujet d’un chaton qui était seul et avait besoin d’aide. Connaissant l’amour de Sarah Isom pour les félins, elle savait que cette dernière allait tout faire pour le sauver.

Le petit animal se tenait sur une allée pavée du campus, raconte Love Meow. Il miaulait de toutes ses forces pour appeler à l’aide, mais se cachait dans les buissons dès qu’on s’approchait de lui.

Quand Sarah Isom est arrivée, elle n’est pas parvenue à le localiser. Elle l’a cherché partout, mais en vain. Alors qu’elle commençait à se décourager et se dirigeait vers sa voiture, elle a vu une petite boule de poils couchée au soleil. C’était lui.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

« Il m’a vue et a immédiatement miaulé très fort, relate la bénévole. Il s’est ensuite enfui, se cachant à environ 3 mètres de moi au coin du bâtiment ». Le petit jeu de cache-cache s’est poursuivi. Le jeune félin continuait de miauler.

Il s’est ensuite réfugié sous une voiture en stationnement. Sarah Isom a finalement réussi à le rattraper.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

« Sa personnalité s'est révélée »

Elle a contacté l’association locale Sparkle Cat Rescue et a proposé d’accueillir le chaton, le temps de le préparer à l’adoption. Sarah Isom a décidé de l’appeler Cole.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

Agé approximativement de 5 semaines, Cole était très maigre et couvert de puces et de saleté. Après un bon bain et un traitement antiparasitaire, il se sentait déjà beaucoup mieux.

Il était ravi de manger à sa faim et ronronnait fréquemment. Le chaton est devenu très affectueux. « Sa personnalité s'est vraiment révélée ces derniers jours. Il est câlin et s'endort dans les positions les plus drôles », dit sa bienfaitrice.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

Le jeune minet s’est rapproché des autres chats et du chien de la maison. Il grandit et s’épanouit dans des conditions optimales, en attendant de rejoindre sa future famille.

Sparkle Cat Rescue / Instagram