Le destin touchant d'un chat retrouvé seul et effrayé après avoir perdu son humain sur un bateau

Depuis au moins une semaine, un chat était resté confiné dans le bateau de son maître après le décès de ce dernier. Les autorités sont intervenues dès qu’elles en ont été informées. Récupérer le félin a toutefois été bien plus difficile que prévu, car l’animal avait trop peur pour se laisser approcher.

Un chat découvert seul à bord d’un voilier à quai après le décès de son propriétaire, a été pris en charge par les secours animaliers et pourra bientôt être proposé à l’adoption, indiquait FOX 35 Orlando.

Cette triste affaire a eu lieu à Stuart, ville située à 160 kilomètres au nord de Miami en Floride (Etats-Unis). La police locale a été informée de la découverte du corps sans vie d’un homme à bord de son bateau. Elle a aussitôt envoyé des enquêteurs et des officiers sur les lieux.

A leur arrivée, ils se sont rendu compte de la présence du chat du défunt propriétaire du voilier. Le félin à la robe tigrée était complètement terrifié et se terrait au fond de l’embarcation, refusant catégoriquement de se laisser approcher.

Une attitude plus que compréhensible, sachant que le décès de son maître était survenu plus d’une semaine plus tôt. Tous 2 vivaient dans ce bateau à voiles d’après le bureau du shérif du comté de Martin, qui rapportait ces faits sur sa page Facebook le samedi 10 juin.

Après l’évacuation du corps du propriétaire, les vaines tentatives des forces de l’ordre de récupérer son chat les ont amenées à faire appel à leurs services animaliers.



Confié à une association

Ce sont ainsi les agentes Tabitha Queen et Shannon McGee qui ont pris le relais. Fortes de leur savoir-faire et de leur équipement, elles sont finalement parvenues à gagner la confiance du quadrupède pour le faire sortir de sa cachette et le placer dans une cage de transport. Il était enfin en sécurité.



Elles l’ont ensuite emmené au refuge de la Humane Society of the Treasure Coast, à Palm City. Le chat, qui a été examiné par un vétérinaire, y séjournera le temps qu’un membre de la famille du défunt vienne éventuellement le chercher. Le cas échéant, l’association se chargera de lui trouver un nouveau foyer.

