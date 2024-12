Le meilleur ami de ce chat est un lapin qui a visiblement du mal à comprendre la notion d'espace vital (vidéo)

2 chats et 2 lapins forment une joyeuse famille dont les aventures sont suivies par des centaines de milliers d’internautes sur Instagram. Parmi ce quartette à fourrure, un binôme félin / lagomorphe a noué une relation très spéciale. Ils sont très proches l’un de l’autre et le matou est suivi comme son ombre par son compère aux longues oreilles.

Tink, un chat de race Maine Coon et au pelage tuxedo, ainsi que Denzel le lapin sont 2 des protagonistes du compte Instagram « thelexibunch », que suivent 184 000 followers. Les 2 restants sont un autre félin répondant au nom de Leo et le congénère de Denzel, appelé Sully. Ils forment tous la « bande à Lexi », celle-ci était leur propritaire.

Cette dernière n’a certainement jamais le temps de s’ennuyer avec eux. Elle a de la chance d’être aux premières loges pour les voir s’amuser, s’épanouir et mener une vie heureuse en totale harmonie.

Ils s’entendent, en effet, tous à merveille, mais un lien encore plus fort semble exister entre Tink et Denzel. Très attachés l’un à l’autre, le chat et le lapin passent énormément de temps ensemble. On a toutefois surtout l’impression que c’est le lagomorphe qui recherche constamment la compagnie du félin, le suivant absolument partout.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo ci-dessous que relaie PetHelpful :

Il l’aime quand-même

Denzel cherche en permanence à maintenir un contact physique avec Tink, et ce, quoi que ce dernier soit en train de faire.



thelexibunch / Instagram

Alors que le chat est tranquillement allongé sur le canapé, le lapin vient se blottir contre lui. Quand Tink s’installe dans son panier, Denzel s’empresse de l’y rejoindre, et s’il n’est pas assez rapide, il prend sa place, comme pour s’approprier l’endroit qui porte son odeur. Si le Maine Coon fait de l’exercice sur la roue, son compagnon s’assure d’être juste à côté, officiellement pour l’encourager.

thelexibunch / Instagram

Denzel n’a manifestement aucune idée de ce qu’est l’espace vital. Tout ce qui compte pour lui, c’est d’être auprès de son ami de toujours. Tink, lui, aimerait assurément avoir droit à un peu plus d’intimité, mais il l’adore quand-même.