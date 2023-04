Le geste d’une femme bienveillante change la vie d’un chaton épuisé et malade qui n’a connu que la rue (vidéo)

Lorsque Jordi fut découverte dans la rue, elle n’avait que la peau sur les os et pesait moins de 2 kilos. Le nez de cette pauvre chatonne était complètement bouché, et elle était si fatiguée qu’elle peinait à garder les yeux ouverts. Nikki Martinez, sauveteuse d’animaux à Las Vegas, a tout de suite su qu’elle devait l’aider.

« Elle était très malade et souffrait d’une infection des voies respiratoires supérieures », explique-t-elle à Love Meow. C’est ainsi que Jordi a quitté la colonie de chats sauvages dans laquelle elle vivait, et qu’elle a commencé à savourer les petits plaisirs de la vie d’intérieur.

Une petite boule d’énergie

Avant cela, Jordi a dû être soignée. Elle a reçu des soins médicaux et beaucoup de tendresse de la part de sa bienfaitrice, totalement tombée sous son charme. En 24 heures à peine, la féline a repris du poil de la bête et son niveau d’énergie a grimpé en flèche !

La chatonne a retrouvé l’appétit et s’est liée d’amitié avec Bradley, le chien de Nikki, et les autres chats de son foyer d'accueil. « C’est une petite dame douce et indépendante qui s’entend bien avec les chats, les chiens et les gens. Elle sait comment s’occuper », raconte-t-elle. Il est clair que Jordi n’a jamais manqué d’imagination et a toujours trouvé une manière de s’amuser !

La féline passait chaque moment de sa journée à jouer et à faire des bêtises. « Elle joue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense qu’elle serait très heureuse avec un chien ou un chat aussi joueur qu’elle. Elle est si amusante », confiait Nikki.

Le bonheur d’un foyer éternel

La minette, pleine de charme, n’a pas tardé à taper dans l’œil de ses futurs adoptants. Jordi a trouvé la famille de ses rêves en un rien de temps, et a rejoint Kitty, sa « sœur féline » avec qui le coup de foudre fut immédiat. La chatonne passe désormais une majeure partie de son temps à câliner ses nouveaux maîtres et à ronronner à tout bout de champ.

Jordi est aujourd’hui la plus heureuse des félines : après s’être débrouillée toute seule dans la rue, elle a toute une famille pour jouer avec elle, et sera choyée jusqu’à la fin de sa vie !