Ce chat brûlé et traumatisé lors des feux dévastateurs à Hawaï est un exemple de persévérance (vidéo)

Le brave Ho'omau a miraculeusement survécu aux terribles feux de forêt ayant sévi sur l’île hawaïenne de Maui. Découvert par un habitant, il a été pris en charge par une association locale de protection animale. Malgré les brûlures dont il souffre et la douleur qu’elles lui causent, ce jeune chat fait preuve d’une détermination et d’une tendresse hors normes.

Un chaton a été secouru par une association, souffrant de brûlures consécutives à la série d’incendies dévastateurs s’étant récemment déclarés sur l’île de Maui à Hawaï. Le jeune félin est ainsi devenu un symbole de résilience et d’espoir. Son récit est rapporté par PetHelpful.

Une centaine de personnes ont perdu la vie à cause des feux de forêt de Maui. Plus de 1300 sont portées disparues. D’innombrables animaux ont également été victimes de ce terrible sinistre ayant amené les autorités locales à décréter l’état d’urgence.

Bénévoles et organisations travaillent d’arrache-pied pour tenter de sauver autant de vies animales que possible. L’équipe de la Maui Humane Society est mobilisée quasiment 24 heures sur 24, recueillant ces créatures, les soignant et essayant de retrouver leurs éventuels propriétaires.

L’un de ces animaux secourus par la Maui Humane Society est Ho'omau. C’est ainsi que les bienfaiteurs de ce chaton de 3 mois miraculé ont choisi de l’appeler. Dans la langue du pays, « ho'omau » signifie « persévérer ». Le minet est effectivement un modèle de persévérance, lui qui s’est accroché à la vie de toutes ses forces et a refusé de se laisser abattre.



Le 17 août, la Maui Humane Society a partagé une vidéo émouvante où l’association raconte l’histoire de Ho'omau. Le chaton avait été découvert par un habitant dans la ville de Lahaina, très durement touchée par l’incendie.

« Ne pas perdre espoir »

Il était brûlé au visage, aux oreilles et aux pattes. En plus de la douleur, l’animal était totalement terrifié au moment de son sauvetage. Les vétérinaires de la Maui Humane Society l’ont tout de suite pris en charge, examiné et commencé ses soins. Ho'omau n’était pas identifié.

Dès le lendemain, le chaton s’est remis à miauler et se sentait déjà bien mieux. Il cherchait à attirer l’attention des membres du personnel pour recevoir de l’affection de leur part. L’une des bénévoles a ouvert la porte de sa cage pour le prendre dans ses bras. Le chat s’est instantanément tu et mis à ronronner.

« Nous espérons que Ho'omau pourra vous inspirer également. Même en ces temps tragiques, il ne faut pas perdre espoir », indique l’association dans sa publication.

