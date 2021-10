Le chat Marius, bloqué dans un appartement à Dieppe, a été sauvé et a pu retrouver sa maîtresse !

C’est la fin de l’angoisse pour Marius et sa maîtresse. Martine a, en effet, pu à nouveau prendre son chat dans les bras pour la première fois depuis le 12 octobre, après son sauvetage par les pompiers ce weekend.

Marius n’est plus coincé dans l’appartement de sa propriétaire, au 2e étage d’un immeuble qui risque de s’écrouler depuis l’effondrement du bâtiment voisin. Le chat a été sauvé le samedi 23 octobre, comme le rapportait le Huffington Post.

C’est donc une mésaventure de 11 jours qui a pris fin le weekend dernier. Elle avait commencé le 12 octobre, lorsqu’un immeuble de la rue des Bains à Dieppe (76) s’était effondré. L’incident avait fragilisé la résidence mitoyenne, où vivaient Martine Rousseau et son ami félin Marius, adopté à la SPA.

La Dieppoise ne pouvait pas entrer le récupérer, car l’accès à l’immeuble était interdit par mesure de sécurité. Les pompiers étaient intervenus plus d’une fois pour essayer de secourir l’animal, mais sans succès. Martine ne savait même pas si son chat était toujours en vie, jusqu’à ce qu’elle ait enfin pu l’apercevoir en milieu de semaine dernière. Ce qui l’avait soulagée après des jours d’incertitude et d’angoisse.

Secouru grâce à une cage-piège et de la nourriture

Une cage piège, avec de la nourriture à l’intérieur pour attirer Marius, avait été installée dans le logement. Samedi, le chat de 11 ans poussé par la faim s’y est effectivement laissé enfermer, et les soldats du feu ont rapidement déployé une nacelle pour faire sortir la cage et remettre le quadrupède, sain et sauf, à sa maîtresse.

Coincé dans un immeuble en péril à #Dieppe, le chat Marius ???? a été sauvé par les pompiers et a retrouvé sa maîtresse ce samedi midi ! pic.twitter.com/gx4OQUCNUW — Ville de Dieppe (@dieppefr) October 23, 2021

Une nouvelle qui a ravi les nombreux internautes ayant suivi cette affaire. Elle a été annoncée par la mairie de la ville Twitter, mais aussi par Hugo Clément. Le journaliste avait relayé l’appel à l’aide lancé par Martine Rousseau et était régulièrement en contact avec cette dernière par téléphone.

