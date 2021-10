Le chat bloqué dans un immeuble qui menace de s'effondrer à Dieppe est vivant. Sa propriétaire soulagée espère le récupérer !

Martine est soulagée depuis qu’elle a pu s’assurer que son chat Marius est vivant. Le félin est coincé dans l’appartement de sa maîtresse depuis 10 jours et l’effondrement de l’immeuble voisin. Le bâtiment où il se trouve menace de s’écrouler à son tour et il est interdit d’y entrer. Une interdiction qu’un homme a d’ailleurs bravée, ce qui lui a valu d’être placé en garde à vue.

Il y a du nouveau au sujet de Marius, le chat de 11 ans coincé dans un immeuble menaçant de s’effondrer à Dieppe. Il n’a pas encore été secouru, mais sa propriétaire a pu le voir, alors qu’un individu a été interpellé pour avoir tenté d’y pénétrer par effraction, rapportait Paris-Normandie ce jeudi 21 octobre. Un petit quiproquo autour de cette affaire a même interpellé les Dieppois d’outre-Atlantique.

On ne peut toujours pas entrer dans l’immeuble où résidait Martine, rue des Bains dans la commune seinomarine. Celui voisin s’était écroulé le 12 octobre dernier et il risque d’en faire de même, sa structure ayant été fragilisée. Au moment de l’incident, la dame était en train de faire ses courses. A son retour, elle ne pouvait que constater le désastre et apprendre qu’elle ne pouvait pas entrer récupérer son ami félin, resté dans l’appartement au 2e étage, pour des raisons évidentes de sécurité.

Marius est en vie !

Martine vivait dans l’angoisse depuis, ignorant si Marius, qu’elle avait adopté à la SPA, avait survécu. Son appel à l’aide et sa pétition adressée à la mairie avaient été relayés sur Facebook par Hugo Clément. C’est aussi par la voie du journaliste et militant pour le bien-être animal qu’on a pu prendre connaissance de faits nouveaux.

Dans une mise à jour de sa publication Facebook, Hugo Clément a, en effet, annoncé que Martine avait pu apercevoir son chat sur le rebord de la fenêtre et ainsi obtenir la confirmation qu’il était toujours vivant. Des informations que l’intéressée lui avait communiquées par téléphone.

Les pompiers, qui avaient tenté de le localiser à plusieurs reprises depuis l’effondrement, ont laissé une cage-piège avec la nourriture préférée de Marius – du thon en l’occurrence – dans l’espoir que l’animal y entre et puisse ainsi être évacué en toute sécurité. Martine est également soulagée que l’immeuble n’ait pas été déstabilisé davantage par les la tempête Aurore, qui s’est abattue en milieu de semaine sur la région.

Un homme interpellé, les Dieppois du Canada surpris d’avoir été sollicités

Autre fait notable concernant cette histoire, un homme d’une trentaine d’années a été arrêté par la police et placé en garde à vue dans la nuit de mardi à mercredi, en essayant de s’introduire dans l’immeuble en question. Il était muni d’un pied de biche et affirmait qu’il voulait porter secours au chat. L’individu avait déjà eu affaire à la justice à plusieurs reprises, notamment pour cambriolage, souligne Paris-Normandie. Sa garde à vue a pris fin quelques heures plus tard, car il avait été arrêté avant de passer à l’acte.

Enfin, Hugo Clément a involontairement provoqué un malentendu en évoquant le cas de Marius sur Twitter, marquant par mégarde la ville de Dieppe au Canada dans son tweet au lieu de la commune normande. Ce qui a valu à de nombreux Dieppois du Nouveau-Brunswick de recevoir un flot de réactions de la part d’internautes indignés par ce qu’ils méprenaient pour de l’inaction de la part des autorités de leur ville, située pourtant à plus de 4700 km du lieu de la détresse de Marius. Le journaliste, qui suit l’évolution de la situation de très près, s’est aperçu de son erreur et publié un rectificatif.

