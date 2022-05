La vie de ces chatons habitant sous une maison prend un tournant décisif lorsqu'ils rencontrent des personnes au grand cœur (vidéo)

3 chatons vivant sous une maison ont été pris en charge par Nikki Martinez, bénévole au sein de l'association My Foster Kittens (Las Vegas, États-Unis). Mal en point au moment de leur découverte, les petits rescapés se sont métamorphosés en de magnifiques jeunes chats.

Au cours du mois d'avril, Nikki Martinez s'est précipitée chez un couple vivant dans le Nevada (États-Unis). La raison ? 3 chatons avaient élu domicile sous la maison. Maigres et malades, ils avaient besoin de soins médicaux d'urgence.

Les bons Samaritains avaient déjà réussi à attraper 2 boules de poils, avant l'arrivée de la bénévole et de son mari. « Je n'ai jamais rien vu de tel, a confié la volontaire à Lovemeow, le plus gros pesait 600 grammes et le plus petit n'était qu'à 170 grammes, il était incroyablement petit pour son âge. »

© Nikki Martinez

Le troisième chaton a refusé de sortir de sa cachette, malgré les piètres conditions de vie. Après avoir attendu jusqu'à minuit, les sauveteurs ont emmené les 2 premiers rescapés chez eux. Couverts de puces et de saletés, ils ont eu droit à un bon bain et un traitement pour les yeux. Pour la première fois de leur vie, les jeunes félins ont dormir dans un lit chaud et douillet.

© Nikki Martinez

Toute la famille est à l'abri

« Le lendemain matin, le plus gros chaton, Arnie, s'est ragaillardi et ses yeux étaient beaux, a expliqué Nikki, le petit, Dani, n'avait que la peau sur les os et ses pauvres petits yeux infectés étaient enflés. » La femelle a donc été admise dans une clinique vétérinaire, afin de recevoir des soins supplémentaires.

Empreints de détermination, Nikki et son époux sont retournés sauver le troisième membre de la fratrie. Malgré maintes tentatives, celle qu'ils ont prénommée Jae n'avait toujours aucune envie de s'approcher.

© Nikki Martinez

Finalement, le couple a décidé d'amener Arnie afin de l'amadouer. Ce stratagème a permis de la récupérer ! En plus, les bénévoles ont même réussi à attraper leur mère. Cette dernière a été stérilisée et chouchoutée.

Arrivée au domicile de sa famille d'accueil, Jae a eu le même traitement que ses sœurs. Une fois nourrie et nettoyée, elle s'est rapidement détendue.

© Nikki Martinez

Une vraie petite guerrière

Après avoir passé quelques jours à la clinique, Dani a retrouvé ses 2 sœurs. Leur présence l'a motivée et lui a permis de reprendre des forces. Lorsqu'elle a atteint la barre des 500 grammes, sa famille d'accueil a organisé une fête pour célébrer cette étape importante.

Même si elle demeure encore la plus petite du trio, Dani est déterminée à devenir grande et forte. Elle suit constamment Arnie et Jae, avec lesquelles elle s'épanouit.

© Nikki Martinez

Loin du trou dans lequel elles ont vu le jour, les jeunes chattes vivent enfin la vie de VIP qu'elles méritaient.

© Nikki Martinez