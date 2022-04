La vidéo touchante d'une infirmière et son chien venant en aide à un chaton abandonné et en mauvaise santé

Une jeune femme a découvert et sauvé un chaton nouveau-né, malade et abandonné dans la rue. Dans cette noble mission, elle a reçu l’aide précieuse de sa chienne, qui s’est montrée tout aussi attentionnée et affectueuse avec le petit félin.

La vidéo retraçant le sauvetage d’un chaton mal en point par une chienne et sa maîtresse est devenue virale sur TikTok où elle totalise des millions de vues, rapporte Newsweek.

Ariana Sanchez exerce le métier d’infirmière et vit dans l’Etat de l’Arizona. Alors qu’elle marchait dans la rue avec sa chienne Jelly, elle a découvert une chatte nouveau-née malade et livrée à elle-même. Elle n’était alors âgée que de 2 jours.

Elle l’a emmenée chez elle pour en prendre soin. Dès le départ, Jelly s’intéressait de très près au chaton, qu’Ariana Sanchez a appelé Miracle. La chienne se chargeait de la réconforter, tandis que sa maîtresse la nourrissait, soignait et nettoyait.

Miracle devait être nourrie au biberon toutes les 2 heures. La chienne était toujours là pour s’assurer de son bien-être. Dans la vidéo, on la voit même remettre ses couvertures en place pour garder la jeune chatte bien au chaud.

« Vous et votre chienne formez une super équipe ! »

Quand Miracle a ouvert les yeux, Jelly était là pour lui faire la fête et manifester sa fierté de la voir passer un nouveau cap. La suite de la séquence montre la chatte ayant grandi, en parfaite santé et pleine d’énergie, partageant de merveilleux moments de tendresse avec Jelly.

La chatte et la chienne sont devenues très complices et inséparables. De nombreuses personnes ont exprimé leur émotion en commentant la vidéo. « Vous et votre chienne formez une super équipe ! », a ainsi écrit l’une d’elles. « Je suis en larmes devant la relation qui lie votre chienne à elle », a commenté une autre.

Une 2e vidéo postée ultérieurement montre d’autres moments de complicité entre Jelly et Miracle après le sauvetage de cette dernière :

