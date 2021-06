La vidéo surprenante d’un chat intrépide chassant un coyote d’un parking

Ce chat n’a pas froid aux yeux. Il n’a pas hésité à s’en prendre à un adversaire plus grand que lui. Il s’agit d’un coyote qui pensait pouvoir se promener tranquillement sur un parking, que le félin considère visiblement comme étant son territoire.

Une vidéo insolite a été capturée et partagée sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière par la police de Port Moody, en Colombie-Britannique (Ouest du Canada), comme le rapporte People.

La séquence montre un coyote se promenant très tôt le matin sur un parking, avant d’être surpris par un chat noir errant qui se tenait en embuscade sous l’une des voitures stationnées.

Port Moody Police / Twitter

Le félin a alors surgi et l’a pris en chasse, courant inlassablement derrière « l’intrus » jusqu’à l’éloigner complètement du parking. Devant la détermination de son poursuivant et malgré la différence de gabarit qui était pourtant à son avantage, le canidé sauvage est parti à toute vitesse et sans demander son reste.

« Les choses que nos officiers en patrouille peuvent voir à 4 heures du matin… Chat 1, Coyote 0 », peut-on notamment lire sur le tweet en question posté par la police de Port Moody. La vidéo totalise près de 29 000 vues depuis sa mise en ligne.

Le chat va bien, tout comme le coyote

Elle a suscité de nombreux commentaires amusés, mais certains tweetos ont aussi exprimé leur inquiétude pour le chat. Ils redoutaient notamment un stratagème de la part du coyote pour l’attirer vers une meute de congénères, mais la police y a répondu en assurant que ce n’était pas le cas et que le chat se portait bien.

Les policiers ont suivi le coyote et ont revu le chat le lendemain matin sur le même parking, toujours d’après leur page Twitter.

De plus en plus de rencontres avec des coyotes sont signalées en Colombie-Britannique. Ce mois-ci, on en a recensé une quarantaine rien qu’à Vancouver, indique la Stanley Park Ecology Society. Mis à part quelques cas « d’interactions agressives » rapportés, ces animaux ne représentent pas un réel danger pour les habitants.