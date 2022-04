La vidéo d'un chien et d'un chat en pleine session de jeu intense dans la salle d'attente du vétérinaire devient virale

Un petit peu tendue après avoir reçu un vaccin, une chienne a heureusement pu compter sur une aide précieuse pour lui faire retrouver sa bonne humeur. Celle du chat du vétérinaire, avec lequel elle a joué comme s’ils se connaissaient depuis toujours.

Une vidéo montrant un chat s’amuser avec une chienne, alors qu’ils ne s’étaient rencontrés que depuis peu, est devenue virale sur Reddit, où elle a été postée le 10 avril dernier. Un récit rapporté par Newsweek.



b00stfr3ak / Reddit

La scène a eu lieu dans la salle d’attente d’un cabinet vétérinaire du sud de la France. Elle a été filmée par Esmeralda, la propriétaire de la chienne. Cette dernière est une femelle Teckel répondant au nom de Mango. Quant au félin à la robe « tuxedo » (noir et blanc), il appartient au vétérinaire et s’appelle Rillettes.

Esmeralda et sa famille étaient alors en visite chez des proches et en avaient profité pour faire examiner et vacciner Mango. La maîtresse de la chienne explique que c’était la 2e rencontre entre les 2 animaux et que la première n’était pas aussi festive.

« Nous nous sommes tous arrêtés pour les filmer »

« Généralement, Mango aboie contre les chats, donc c’était vraiment surprenant, confie Esmeralda à Newsweek. Ils s’étaient rencontrés la veille et s’étaient reniflés un peu, mais il ne s’était rien produit de spécial. Je suis retournée chez le vétérinaire le lendemain pour le vaccin contre la rage de Mango, et elle était un peu plus stressée après l’injection. »

A lire aussi : Elle entend ce qu'elle pense être le cri d'un oiseau, mais découvre un chaton en mauvaise santé dans son jardin

Le praticien lui a alors suggéré de laisser la chienne évoluer librement dans la salle d’attente, convaincu que Rillettes pouvait la distraire. « Ils ont tout de suite commencé à jouer, relate Esmeralda. Nous nous sommes tous arrêtés pour les filmer et les prendre en photo. »

Voici la vidéo :