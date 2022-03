La vidéo curieuse d'un chat qui se coince entre un bol et un réfrigérateur a fait réagir plus de 2 millions de personnes

La vidéo curieuse d'un chat qui se coince entre un bol et un réfrigérateur a fait réagir plus de 2 millions de personnes

Que ferions-nous sans nos adorables compagnons à 4 pattes ? Ces derniers savent parfaitement comment rendre nos journées meilleures, que ce soit grâce à leurs marques d'affection ou leurs clowneries. Jenny Gonzalez, originaire de l'Arizona (États-Unis), peut le confirmer. Le 6 mars 2022, elle a filmé une scène particulièrement cocasse avec son chat.

Ce n'est pas une grande révélation : les chatons sont extrêmement curieux. Ils aiment découvrir leur nouvel environnement et fouiner aux 4 coins de la maison. Grimper sur les meubles fait également partie de leurs passions. Mais il arrive parfois que nos quatre-pattes adorés se retrouvent dans des situations à la fois étranges et hilarantes.

Cela a été le cas de Cruella, une jeune chatte appartenant à Jenny Gonzalez, une résidente de l'État de l'Arizona. La boule de poils n'a pas pu résister à sa grande curiosité et a gravi le sommet du réfrigérateur, rapporte Daily Mail. Qu'a-t-elle fait lorsqu'elle s'est retrouvée nez à nez avec un bol ? Elle a sauté à l'intérieur, bien sûr !

Des réactions mitigées

Cruella a donc trouvé le jouet de ses rêves dans la cuisine de sa propriétaire. Mais en essayant d'attraper sa queue pour s'amuser, l'animal a eu un léger accident... À cause de ses pitreries, il s'est retrouvé coincé entre le bol et le mur !

Jenny Gonzalez n'a pas raté une seule miette de cette scène insolite et cocasse. Au moment de filmer, elle a laissé échapper un grand éclat de rire. La vidéo, devenue virale sur TikTok, a cumulé plus de 2 millions de vues et 260 000 mentions « j'aime ».

A lire aussi : Une bénévole et son mari unissent leurs forces pour soigner un chaton chétif né dans une maison en cours de rénovation

Si l'auteure du clip a trouvé cette séquence désopilante, cela n'a pas été le cas de tous les internautes. Les réactions sont mitigées, certains pleurant de rire, d'autres se préoccupant de l'état du chat. « Imaginez qu'il ait glissé entre le réfrigérateur et le mur, et que vous n'étiez pas à la maison », a par exemple déclaré un utilisateur.

Quoi qu'il en soit, rassurez-vous. Bien que Cruella ait été prise au piège dans le récipient, elle se porte bien et doit certainement continuer de s'amuser comme si rien ne s'était passé...