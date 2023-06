La vedette de ce drive in est un chat qui adore accompagner les cinéphiles et les suit parfois jusque chez eux

Les habitués d’un ciné-parc du sud-est canadien sont toujours ravis de recevoir la visite Timber, le chat résident, pendant qu’ils regardent un film depuis leur véhicule. Pour ceux qui ne le connaissent pas, la surprise de sa rencontre est des plus agréables, certains pensant même avoir affaire à un félin errant et voulant ainsi le recueillir.

Bob Boyle tient un cinéma drive-in, le Brackley Drive-In Theatre à North Shore, sur l'Île-du-Prince-Édouard (Canada). L’écran géant accessible aux automobilistes n’est pas la seule attraction que propose ce site ; en fait, la véritable vedette du ciné-parc est un chat roux répondant au nom de Timber.

L’animal est extrêmement amical et adore la compagnie des humains. Quand il n’est pas dans le bureau de son maître Bob Boyle, il s’invite à bord des voitures des spectateurs et reste à leurs côtés pendant qu’ils profitent de leur film.



Brackley Drive-in / Facebook

Il arrive régulièrement qu’un client, croyant être en présence d’un chat haret, ait envie de l’adopter. Bob Boyle doit alors lui expliquer que Timber est son chat. Un malentendu qui survient d’ailleurs de plus en plus fréquemment.

« Vous pouvez le laisser regarder le film avec vous, vous pouvez le câliner, mais s'il vous plaît, ne l’emmenez pas à la maison », dit le propriétaire du Brackley Drive-In Theatre à la CBC.

Le quadrupède avait disparu à plusieurs reprises par le passé. Une fois, il s’est même retrouvé à Tyne Valley, à plus de 80 kilomètres de là. Plus récemment, le matou s’est endormi sur la banquette arrière d’un véhicule à l’insu de la famille qui l’occupait. Cette dernière ne s’est rendu compte de sa présence qu’une fois rentrée à la maison et a donc dû le ramener.

« Mes enfants adorent Timber »

« Nous ne voulons pas qu’il disparaisse, insiste Bob Boyle. Mes enfants adorent Timber. Chaque nuit, il choisit celui aux côtés duquel il va dormir ».

Brackley Drive-in / Facebook

Le père de famille réfléchit au meilleur moyen de faire comprendre aux gens que son chat a bien une maison et des humains qui l’aiment et prennent soin de lui. Il envisage notamment de projeter un petit spot explicatif avant les films.