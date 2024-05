2 chattes semi-sauvages inséparables passent des mois à apprendre à baisser la garde auprès de leur bienfaitrice en vue d'un nouveau départ

Ivy et Scarlette n’ont jamais vécu l’une sans l’autre. Ces 2 chattes inséparables ont été confiées ensemble à une mère d’accueil et c’est aussi ensemble que cette dernière espère les voir rejoindre leur future famille.

Ivy, une chatte écaille de tortue, sa congénère Scarlett à robe torbie (écaille de tortue et tabby), ainsi que 2 autres chats vivaient sous un porche depuis des années. Le propriétaire des lieux est, hélas, récemment décédé et les félins semi-sauvages se sont brusquement retrouvés sans personne pour les nourrir.

Un proche du défunt est toutefois intervenu. Il a adopté l’un des quadrupèdes, tandis que les autres, dont Ivy et Scarlett, ont été pris en charge par la Nashville Cat Rescue, association basée dans le Tennessee (Etats-Unis). Les 2 chattes ont ensuite été confiées à Elaine Sylvester, mère d’accueil bénévole.

Elles avaient 7 et 6 ans à leur arrivée. Elaine Sylvester pense qu’elles n’avaient jamais vécu en intérieur et qu’elles sont mère et fille. Ivy, l’aînée, est la plus marquée par ces années de survie ; il lui manque un bout d’oreille, a 2 dents cassées et est positive au FIV (virus de l’immunodéficience féline). Scarlett la suit partout et cherche systématiquement sa protection.



Brentwoodkittyfoster / Instagram

Méfiantes envers les humains, elles ont passé le plus clair de leur temps cachées dans une niche d’intérieur chez Elaine Sylvester durant les premières semaines. Cette dernière a entamé le long processus lui permettant de gagner leur confiance.

Des progrès constants

Au bout d’un mois, Ivy et Scarlett ont trouvé le courage de manger en présence de leur bienfaitrice, chose qu’elles n’avaient jamais faite auparavant. Les 2 chattes attendaient toujours qu’elle parte pour prendre leurs repas et déguster leurs friandises.



Brentwoodkittyfoster / Instagram

« Scarlett a été la première à me répondre. Un jour, j'ai entendu un ronronnement venant de la niche. C'était Scarlett. Je l'ai attirée vers moi avec des friandises et des jouets », raconte la bénévole à Love Meow. Ivy voyait la benjamine interagir avec Elaine Sylvester et commençait progressivement à baisser sa garde à son tour.

Elles se sont ensuite mises à se poser sur les genoux de leur hôtesse et à accepter ses caresses. 7 mois et demi après son arrivée, Ivy émettait ses premiers ronronnements. Au bout de 11 mois, elle regardait enfin par la fenêtre alors qu’elle avait peur de le faire jusque-là. « Elle a fait tout ce chemin. Chacun de ses ronronnements est un cadeau », dit Elaine Sylvester.



Brentwoodkittyfoster / Instagram

Scarlett est de plus en plus curieuse et affectueuse. « Elle est toujours partante pour des gratouilles sur le menton. Quand on la caresse juste sous l'oreille, elle ronronne sans arrêt et agite les pattes », d’après la bénévole. Quant à Ivy, elle est « une petite dame indépendante qui adore se percher sur son arbre à chat et observer la nature la majeure partie de la journée ».

« Elles vous aimeront pour toujours »

Elles sont très attachées l’une à l’autre. Quand elles sont séparées, c’est toujours avec une très grande joie qu’elles se retrouvent, comme lorsqu’elles ont récemment dû recevoir des soins. « Scarlett était partie se faire nettoyer les dents. Ivy est venue la voir à son retour de chez le vétérinaire. Il était évident que Scarlett manquait à Ivy. La même chose s'est produite, mais dans l’autre sens, lorsqu'Ivy est allée chez le vétérinaire et était absente pendant quelques heures », relate leur mère d’accueil.



Brentwoodkittyfoster / Instagram

Ivy et Scarlett vivent chez Elaine Sylvester depuis 2 ans et sont désormais prêtes pour l’adoption. Elle leur cherche une maison tranquille, une famille patiente et compréhensive. « Il faut du temps pour gagner leur confiance, mais une fois que ce sera fait, elles vous aimeront pour toujours et viendront chercher vos caresses en se frottant contre vous », assure-t-elle.

Brentwoodkittyfoster / Instagram