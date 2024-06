L'espoir d'une nouvelle vie pour Shrimp, chatte miraculée après une chute de 3 étages

Ayant frôlé le pire en faisant une terrible chute, une chatte appelée Shrimp a non seulement survécu à l’accident, mais fait en plus montre d’une détermination et d’une joie de vivre remarquables. Elle est aujourd’hui fin prête pour la prochaine étape de sa vie.

Shrimp, chatte victime d’une chute ayant bien failli lui coûter la vie, s’est remise de ce traumatisme et attend à présent qu’on lui trouve une nouvelle famille aimante, rapporte PetHelpful.

Femelle Angora Turc de 2 ans, Shrimp avait été prise en charge par Wonky Whiskers Rescue, une association dont le refuge est basé dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), après l’accident survenu fin 2022. La féline était tombée de 3 étages et demi, d’après une publication à son sujet partagée par l’organisation sur sa page Facebook.



Wonky Whiskers Rescue / Facebook

Elle avait été atteinte à la colonne vertébrale et sa propriétaire d’alors avait dépensé des milliers de dollars en soins vétérinaires pour la sauver. Après des mois de traitements, entre séances de physiothérapie et de laser notamment, une nette amélioration a été constatée. Une IRM réalisée récemment a néanmoins révélé qu’elle ne pouvait pas prétendre à une guérison totale.

Aujourd’hui, Shrimp ne peut pas marcher normalement, mais elle n’est pas complètement paralysée. Elle a reçu un chariot qui la soutient dans ses déplacements et a besoin d’aide pour utiliser la litière. Malgré ce qu’elle a vécu, elle est heureuse et très amicale.



Wonky Whiskers Rescue / Facebook

La quête d’une nouvelle maison pour cette « fille tranquille »

« C'est une fille tranquille avec une fourrure douce et soyeuse, et préfère vivre dans une maison calme avec une routine bien installée », dit d’elle l’équipe de Wonky Whiskers Rescue.

Shrimp aime recevoir de l’attention et adore les câlins. Elle s’entend très bien avec ses congénères et aime les enfants. En revanche, on ne connaît pas son comportement avec les chiens, car elle n’en a jamais rencontré.



Wonky Whiskers Rescue / Facebook

On lui cherche maintenant un nouveau foyer, sa maîtresse n’étant plus en mesure de la garder pour des raisons que l’association n’a pas révélées. Cette dernière a d’ailleurs demandé aux internautes de ne pas la juger. « Son [ancienne] propriétaire a également créé un manuel et des vidéos détaillant l'histoire, les soins et les préférences de Shrimp », souligne Wonky Whiskers Rescue.