La transformation spectaculaire d’un Maine Coon filmé mois après mois (vidéo)

Les Maine Coon sont reconnus pour leur majestueux pelage et surtout leur physique imposant, qui les propulsent parmi les plus grandes races de chat au monde. Une internaute a montré à sa communauté l’évolution de son félin, laquelle est tout bonnement impressionnante.

L’utilisatrice de TikTok @through.the.lleaves partage via son compte des vidéos de son quotidien en compagnie de ses 7 animaux domestiques. Elle vit avec une petite tortue, un lézard et 4 chats, dont Kusa. Si tous ont leurs propres qualités, ce dernier se démarque par sa taille hors norme.

Kusa est un Maine Coon, précisait Pethelpful. Ces félins grandioses peuvent mesurer plus d’un mètre, pour les mâles comme pour les femelles, et peser au-delà d’une dizaine de kilogrammes. Des caractéristiques exceptionnelles faisant d’eux les plus grands chats de tous avec le Savannah.

@through.the.lleaves / TikTok

« Il continuera de grandir jusqu’à 4-5 ans »

En choisissant un chat de ce type, la propriétaire de Kusa savait qu’il ne ressemblerait pas aux autres félins de sa maison. Toutefois, la croissance du quadrupède l’a laissée sans voix. Il faut dire qu’elle est impressionnante, car il est passé d’une minuscule boule de poils à un animal gigantesque.

Dans une vidéo partagée sur internet, elle retrace l’évolution physique de Kusa, le montrant d’abord à ses 3 mois. En l’espace de quelques jours seulement, il prend plusieurs dizaines de centimètres et sa maîtresse a déjà du mal à le porter. Il semble géant à côté des autres chats et paraît presque aussi grand que le chien de la maison. Il éclipse même sa propriétaire quand elle le tient dans ses bras. La femme a précisé que Kusa n’avait pas encore atteint sa taille maximale.

Les internautes bouche bée

Le clip a été visionné 149 millions de fois, fascinant les utilisateurs de la plateforme. L’un d’eux a demandé s’il fallait détenir un permis pour pouvoir vivre avec un tel animal, qui ressemble plus à un « tigre » qu’à chat d’intérieur pour de nombreux internautes. Aucune formalité n’est nécessaire pour obtenir un Maine Coon, toutefois, les intéressés feraient bien de se renseigner avant de se décider.

Ces félins ont des besoins proportionnels à leur physique en termes de nourriture, accessoires, jeux, etc. Il s’agit également d’une race très coûteuse. En tout cas, Kusa n’aura laissé personne indifférent sur la Toile : « C'est le plus gros Mainecoon que j'ai jamais vu » affirmait quelqu’un.