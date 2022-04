La tentative de cachette de ce chat fait hurler de rire Internet

La photo d'un chat caché derrière un rouleau de papier essuie-tout a marqué les utilisateurs de Twitter. La tentative de cachette du félin a provoqué l'hilarité générale !

Chasseurs, contorsionnistes, grimpeurs invétérés, nos moustachus préférés possèdent de nombreux atouts. L'art de déambuler en silence et d'espionner en catimini fait aussi partie le leur longue liste de savoir-faire.

© Dustin Growick / Twitter

Une photo publiée sur Twitter dimanche 10 avril 2022, nous rappelle également que les chats sont les maîtres du camouflage. Il faut dire que nos amis félins ont toujours aimé les cachettes... bien que ces dernières ne soient pas forcément les plus appropriées.

La boule de poils appartenant à un dénommé Dustin Growick, professeur de sciences au New York Hall of Science et présentateur de la série The Dinosaur Show with Dustin Growick sur YouTube, a révélé aux internautes son plus grand talent !

Master of disguise over here pic.twitter.com/dljjymLgA1 — Dustin Growick ???? (@DustinGrowick) April 10, 2022

Le rouleau de papier essuie-tout : un accessoire incontournable !

Sur la photo, nous pouvons apercevoir l'animal planqué derrière un rouleau de papier essuie-tout. Seules ses 2 pattes avant et sa queue dépassent de son abri de fortune. Son joli minois et le reste de son corps sont, quant à eux, parfaitement dissimulés.

Son propriétaire a trouvé cette scène tellement cocasse, qu'il a désiré l'immortaliser et l'a partagée à ses abonnés. À ce jour, la publication a été retweetée plus de 24 000 fois et a reçu 290 000 mentions « j'aime ». Les utilisateurs de Twitter qui ont découvert le cliché ont ri de bon cœur.

Une myriade de commentaires ont vu le jour : « Qui est-ce ? Je ne vois que des serviettes en papier », s'est amusé un internaute ; « Un chat prétendant être un rouleau de papier essuie-tout sera mon costume d'Halloween l'année prochaine » , a plaisanté un autre. Quant à l'auteur de la photo, il a simplement indiqué en légende : « Le maître du déguisement ici. »

© Sleepykins / Twitter

D'autres propriétaires de chats ont répondu à Dustin Growick en publiant une photo de leurs boules de poils se prenant pour des as de la cachette. Nos compagnons à 4 pattes ne sont-ils pas fendards ?

© Laika the Space Dog / Twitter