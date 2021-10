La SPA demande une "vraie décision politique" en nommant un "Défenseur des droits des animaux" à l'aube de l'élection présidentielle de 2022

Photo d'illustration

La SPA réclame la création d’un poste de Défenseur des droits des animaux, une autorité fédératrice au service de la question animale et d’une meilleure reconnaissance desdits droits. Une demande formulée cette semaine par Jacques-Charles Fombonne, président de l’association, qui entend par ailleurs interpeller les candidats à l’élection présidentielle sur leurs intentions sur ce sujet.

Depuis 2011, une personne est nommée par le président de la République pour défendre et promouvoir les droits de citoyens, et ce, pour un mandat de 6 ans. Il s’agit du DDD, ou Défenseur des droits. La SPA souhaite qu’une institution similaire consacrée à la cause animale voie le jour. Son président Jacques-Charles Fombonne évoque l’idée dans une interview accordée à Franceinfo, publiée ce vendredi 29 octobre.

Le Défenseur des droits des animaux serait ainsi envisagé comme une autorité administrative indépendante, dont le rôle consisterait à rassembler l’ensemble des intervenants auxquels on a affaire sur les sujets liés à la question animale. Cela permettrait d’avoir « un interlocuteur unique dans un domaine qui réclame beaucoup de transversalité », explique M. Fombonne. Entre les différents acteurs (Etat, associations, collectivités locales…) et législations (Codes rural, pénal, des collectivités…), il n’est effectivement pas toujours simple d’agir efficacement en faveur des animaux.

Ladite « autorité fédératrice » deviendrait « un référent » en matière d’état des lieux de la condition animale, de possibilités d’action pour l’amélioration de cette dernière et d’une meilleure reconnaissance des droits des animaux.

Une force de proposition et de contrôle pour mieux défendre les droits des animaux

Tout comme le DDD, le Défenseur des droits des animaux serait nommé par le locataire de l’Élysée pour qu’il ait un réel pouvoir et puisse devenir « force de proposition » et de « contrôle », ajoute le président de la Société Protectrice des Animaux. La création de ce poste est « une mesure facile à prendre, qui ne coûte rien et qui serait très efficace », poursuit-il.

A lire aussi : Olive, chat mascotte de Bercy depuis 22 ans, est décédé. Bruno Le Maire lui rend hommage

Un projet qui fera assurément partie des points qu’il a l’intention d’aborder auprès des candidats à l’élection présidentielle, qui aura lieu dans 6 mois. L’association demandera, en effet, à chacun d’eux ce qu’il compte faire concrètement pour la question animale. Le but, d’après Jacques-Charles Fombonne, n’est pas d’orienter les votes des électeurs, mais de les aider à y voir plus clair dans la position des prétendants à la présidence en ce qui concerne cette cause, à laquelle le public est de plus en plus sensible.