La rencontre entre un cygne et un chat complètement fasciné ne se déroule pas comme prévu pour le félin (vidéo)

Comment un chat domestique réagit-il lorsqu’il est en présence d’un animal sauvage ? Eh bien, tout dépend de l’état d’esprit du félin, de son humeur, de son degré de socialisation, des circonstances dans lesquelles la rencontre a lieu (sur le territoire de l’un ou de l’autre, sur terrain neutre…) et, bien entendu, du comportement et des intentions de son vis-à-vis. Primus a récemment eu l’occasion de rencontrer un cygne, mais ce dernier ne semblait pas aussi enthousiaste que lui à l’idée de faire connaissance.

Magnifique chat roux, Primus est la vedette du compte Instagram « primuscat » où ses aventures sont suivies par 210 000 followers. Ce matou à la queue touffue apparaît dans de nombreuses photos et vidéos où on le voit explorer les superbes paysages de sa Norvège natale, entre vastes étendues de verdure, plans d’eau et plaines enneigées.

Lors d’une promenade au bord d’un lac, Primus a donc fait une rencontre inattendue, celle d’un cygne qui, poussé par la curiosité, a décidé de s’approcher de lui.



primuscat / Instagram

Les mouvements lents de la queue du chat traduisaient à la fois son excitation et le fait qu’il était tout de même un peu sur ses gardes. Il commençait, en effet, à sentir que l’anatidé n’était très probablement pas si amical que cela.

Primus sait ce que ces sifflements signifient

Primus en a eu la confirmation assez vite, le cygne ayant commencé à émettre des sifflements hostiles à son égard. Comprenant que sa tentative de mieux connaître l’oiseau était vouée à l’échec, il a finalement préféré quitter le rocher sur lequel il se tenait et rebrousser chemin.



primuscat / Instagram

Le chat a ainsi pris une sage décision, car sous leur apparence gracieuse, les cygnes peuvent se montrer agressifs dans certaines situations. Avant de passer à l’attaque, ils lancent des avertissements sous différentes formes ; les sifflements en l’occurrence, mais aussi les battements d’aile notamment.

Que Primus ne se laisse pas décourager par cette expérience. Il n’aura aucun mal à se faire d’autres amis à l’avenir.

Voici la vidéo partagée sur Instagram et relayée par Parade Pets :

