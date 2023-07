La rencontre entre un chat qui avait besoin d'un foyer aimant et d'une famille endeuillée change leurs vies

Kai a trouvé une main tendue au moment où ce chat en avait le plus besoin. Malade et épuisé par des années d’errance, il lui fallait recevoir soins, abri et affection pour espérer remonter la pente.

Grâce à 2 associations et plusieurs bénévoles qui ont uni leurs forces, un chat errant mal en point a recouvré la santé et commencé une nouvelle vie. Un récit rapporté par Love Meow.

A New York, un chat maigre et à bout de forces s’est arrêté devant une maison, espérant qu’on lui vienne en aide. Les résidents l’ont vu et ne sont pas restés les bras croisés face à sa détresse. Il était clair que le félin errait depuis des années et que cela avait mis sa santé à mal.



Little Wanderers NYC / Instagram

Lisa Winters, directrice de l’association locale Little Wanderers NYC, en a été informée. Avec l’aide d’une autre organisation, SaintSpiro Cat Rescue en l’occurrence, l’animal a été pris en charge.

Il a été examiné par un vétérinaire, qui a constaté qu’il souffrait notamment d’anémie et d’une infection respiratoire. Eddie, un bénévole, a proposé de l’accueillir chez lui, le temps pour le quadrupède de se remettre sur pattes.



Little Wanderers NYC / Instagram

Grâce aux soins, le chat, qui a été appelé Kai, s’est progressivement rétabli et a repris du poids. Il s’est vite montré très affectueux envers Eddie et tous ceux qu’il rencontrait.



Little Wanderers NYC / Instagram

Kai a ensuite été confié à une autre famille d’accueil, celle d’Allyson. Elle et son mari avaient perdu leur chat Howard quelques mois plus tôt. Sa disparition avait laissé un grand vide, y compris dans le cœur de sa congénère. « Sa sœur Nugget était triste et déprimée », explique sa maîtresse.

« Il apporte de la joie à notre maison qui en manquait »

Kai et sa nouvelle famille se sont tout de suite adorés. « Il s'est intégré comme s'il avait toujours vécu ici […]. Il a pris le contrôle de nos cœurs et de nos vies », dit Allyson.



Little Wanderers NYC / Instagram

Nugget et son nouveau frère sont devenus inséparables. Kai a retrouvé son âme de chaton, s’amusant avec ses jouets et commettant toutes sortes de bêtises.



Little Wanderers NYC / Instagram

« Il apporte de la joie à notre maison qui en manquait depuis que nous avons perdu Howard, se réjouit Allyson. Il fait partie de cette famille pour toujours. »

Little Wanderers NYC / Instagram