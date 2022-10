La réaction hilarante d'un chat découvrant le nouveau jouet offert par sa famille (vidéo)

La séquence montrant l’attitude d’un chat pas du tout impressionné par le nouveau jouet que lui a acheté sa famille est devenue virale sur Twitter, rapportait News 18.

La vidéo en question a été postée sur le réseau social par un utilisateur se faisant appeler « Buitengebieden » et basé aux Pays-Bas.

On y voit un chat à la robe tigrée assis face à un jouet interactif. Ses humains s’attendaient certainement à ce qu’il manifeste son enthousiasme, ou au moins de la curiosité devant l’appareil, mais c’était loin d’être le cas.

Le jouet est un dôme comportant plusieurs trous par lesquels une fausse souris surgit de manière aléatoire. Il aurait éveillé l’intérêt de la plupart des chats qui se seraient aussitôt mis à essayer d’attraper l’insaisissable leurre, mais le protagoniste de cette vidéo est resté de marbre.

“So, this is your so called ‘surprise gift’?” pic.twitter.com/5IgS42YLln